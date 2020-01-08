美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點

台股開盤跌61.56點。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 美伊衝突持續升溫，美股三大指數昨日收跌，台股則連續三天重挫，今日開盤下跌61.56點，開在11,818.76點，隨後因權值股跌幅擴大，指數最低跌至11786.11點。

受地緣政治風險與油價回跌影響，昨日美股三大指數下跌，僅費半指數上漲，道瓊指數下跌0.42%，S&P 500指數下跌0.28%，NASDAQ下跌0.03%，費城半導體指數上漲1.78%。

觀察台灣50成分股，電金傳權值股全倒，包括國巨重挫5%以上、豐泰跌幅居次，也下跌2.3%，中租、聯電、和碩、華碩等跌幅亦逾1%；台股三王部分，台積電、大立光下跌0.4%，鴻海下跌2%；大型權值股僅南亞科、台塑化、聯發科三檔個股零星點火，漲幅介於0.8~2%之間。

籌碼面分析，昨日外資及陸資（不含外資自營商）賣超98.2億元，投信賣超12.02億元，自營商賣超（合計）19.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.25億元，自營商（避險）賣超7.14億元。

法人機構指出，中美貿易戰漸漸釐清，川普卻又點起中東之火，台股將進入農曆年長假，盤面觀望氣息更加濃厚。現階段觀察外資動向，持股可先逢高汰弱，重新尋找今年具潛力個股逢低佈局。