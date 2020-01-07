美盛：Fed今年不升息 留意醫療及金融族群補漲行情

美盛資產管理7日發布2020年投資展望指出，美國聯準會（Fed）今年不會升息，美股大盤漲幅已大，但如醫療及金融等特定族群可望落後補漲。低利環境仍將持續很長一段期間，投資人到處尋找收益，包括基礎建設、基本面佳的新興市場債都有投資機會。

美盛凱利投資董事安德森（Kathleen Anderson）指出，整體來說，今年全球經濟仍溫和成長，主要央行採取寬鬆貨幣政策，美中貿易關係改善，都是正面訊息。不過，今年仍有波動的風險，包括美國總統大選、美中貿易關係、地緣政治風險等。

低利率的環境下，將如何投資？安德森指出，美股去年大漲兩、三成，今年應該會回歸正常，也就是長期平均年報酬率7-9%。依歷史經驗，大選年美股上漲機率超過七成。但多頭市場已持續多年，再上漲不代表雨露均霑，可以注意基本面佳但漲幅落後的族群，如景氣循環、金融、醫療及科技硬體等。

美盛睿安基礎建設資深投資組合經理黑密（Charles Hamieh）指出，今年上半年可望持續去年的多頭行情，但下半年面臨大選等不確定因素，市場波動將增加。水電瓦斯等基礎建設股股利率高，現金流穩定，可望受惠於低利率環境，很多台灣投資人也很喜歡基礎建設股。

以亞債為主的新興市場債也是良好投資標的。美盛西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管孫應梅表示，印尼、印度、中國、馬來西亞等市場基本面強，債券收益率高，將是布局的重點。如果美元走弱，會進一步支撐亞債表現。