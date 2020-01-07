親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

真的分手了！李沛旭驚爆與蔡淑臻8年情斷：只是室友

波多黎各規模6.5淺層強震 料無重大海嘯威脅

美盛：Fed今年不升息 留意醫療及金融族群補漲行情

2020-01-07 17:58經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

美盛資產管理7日發布2020年投資展望指出，美國聯準會（Fed）今年不會升息，美股大盤漲幅已大，但如醫療及金融等特定族群可望落後補漲。低利環境仍將持續很長一段期間，投資人到處尋找收益，包括基礎建設、基本面佳的新興市場債都有投資機會。

美盛凱利投資董事安德森（Kathleen Anderson）指出，整體來說，今年全球經濟仍溫和成長，主要央行採取寬鬆貨幣政策，美中貿易關係改善，都是正面訊息。不過，今年仍有波動的風險，包括美國總統大選、美中貿易關係、地緣政治風險等。

低利率的環境下，將如何投資？安德森指出，美股去年大漲兩、三成，今年應該會回歸正常，也就是長期平均年報酬率7-9%。依歷史經驗，大選年美股上漲機率超過七成。但多頭市場已持續多年，再上漲不代表雨露均霑，可以注意基本面佳但漲幅落後的族群，如景氣循環、金融、醫療及科技硬體等。

美盛睿安基礎建設資深投資組合經理黑密（Charles Hamieh）指出，今年上半年可望持續去年的多頭行情，但下半年面臨大選等不確定因素，市場波動將增加。水電瓦斯等基礎建設股股利率高，現金流穩定，可望受惠於低利率環境，很多台灣投資人也很喜歡基礎建設股。

以亞債為主的新興市場債也是良好投資標的。美盛西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管孫應梅表示，印尼、印度、中國、馬來西亞等市場基本面強，債券收益率高，將是布局的重點。如果美元走弱，會進一步支撐亞債表現。

美股新興市場

延伸閱讀

台灣今年經濟展望 專家：看美中貿易臉色

2020大選 瑞典愛爾蘭丹麥議員學者來台觀選

前波爆雷中國債多沒信評 渣打銀仍看好2020...

澳網／野火狂燒 小約：開打日該延期

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

選前獲利賣壓台股收跌73.04點 三大法人賣超129.63億

2020-01-07 15:15

月月配+高配息 這檔新基金配息率挑戰10％

2020-01-07 15:41

美盛：美股漲幅今年回歸正常水準

2020-01-07 19:19

看好鋼構市場 長榮鋼13日登錄興櫃

2020-01-07 17:07

台股跳水 資金尋找防寒衣

2020-01-07 14:39

唉！台股連三黑 失守19,000關

2020-01-07 14:39

低接買盤進場台股跌勢收斂 終場下跌73點收11,880

2020-01-07 13:50

台股受美伊、總統大選影響 大盤大跌百點

2020-01-07 12:17

賣壓湧現、權值股疲弱 台股開高盤中走跌逾百點

2020-01-07 10:59

短線盤勢波動加大 吳佩奇：買進跨式因應

2020-01-07 10:50

中石化添銀彈 發GDR籌資38.8億元

2020-01-07 10:06

受惠大陸去美化 功率放大器族群12月業績優於法人預期

2020-01-07 09:50

外資賣超百億 公股進場護盤

2020-01-07 00:27

彭博：無論誰勝選 股匯都看旺

2020-01-07 00:26

美伊黑天鵝打亂全球金融 台股失守萬二

2020-01-07 00:16

三大高價股 外資喊買

2020-01-06 23:36

美伊緊張 避險ETF大漲

2020-01-06 23:36

投資性不動產認列 解碼

2020-01-06 23:35

逐筆交易競賽 得獎者出爐

2020-01-06 23:35

武漢爆發肺炎 防疫股衝鋒

2020-01-06 23:35

ETF反分割規則 達三共識

2020-01-06 23:35

就市論勢／自動化設備、內需 吸睛

2020-01-06 23:33

0050被另檔台灣50打敗？系統「更正後」這檔ETF勝出

2020-01-06 19:57

外資愛台股！外匯存底創新高 外資持台幣資產比重達95%

2020-01-06 16:45

台股失月線收跌157.07點 三大法人賣超118.14億

2020-01-06 15:21

2020首隻黑天鵝來襲 台股大跌157.07點收11,953

2020-01-06 13:48

股海自由行／汽車、塑化、工具機族 關注重點

2020-01-04 23:30

股海常勝軍／CIS記憶體族群 題材豐富

2020-01-04 00:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

0050被另檔台灣50打敗？系統「更正後」這檔ETF勝出

2020-01-06 19:57

王雪紅的「第3支飆股」？威鋒暴漲，它是未來股王還是泡沫

2020-01-07 08:51

外資賣超百億 公股進場護盤

2020-01-07 00:27

國巨去年營收近腰斬 股價跌停鎖死、被動元件股齊挫低

2020-01-07 11:18

玉山金2019獲利出籠！全年賺破200億元 寫歷年新高

2020-01-07 17:53

受惠大陸去美化 功率放大器族群12月業績優於法人預期

2020-01-07 09:50

賣壓湧現、權值股疲弱 台股開高盤中走跌逾百點

2020-01-07 10:59

被動元件族群漲多拉回 國巨一度重挫逾9.5%

2020-01-07 11:13

國巨哀嚎 跌停價鎖死

2020-01-07 14:39

月月配+高配息 這檔新基金配息率挑戰10％

2020-01-07 15:41

三大高價股 外資喊買

2020-01-06 23:36

全民權證／華新科 挑逾100天

2020-01-06 23:44

傳華為砍單供應鏈 亞系外資不認同、點名5檔看好股

2020-01-07 14:20

美伊緊張 避險ETF大漲

2020-01-06 23:36

華新科去年第4季營收2年來低點 續攻5G應用

2020-01-07 16:13

低接買盤進場台股跌勢收斂 終場下跌73點收11,880

2020-01-07 13:50

國巨上月業績 月減7%

2020-01-06 23:38

元大台灣50將於1月31日除息2.9元 殖利率衝3％

2020-01-07 17:42

台股受美伊、總統大選影響 大盤大跌百點

2020-01-07 12:17

康友獨家供貨正大集團 成長動能大增

2020-01-06 23:22

中石化添銀彈 發GDR籌資38.8億元

2020-01-07 10:06

IC設計五強 去年好旺

2020-01-06 23:24

選前獲利賣壓台股收跌73.04點 三大法人賣超129.63億

2020-01-07 15:15

三星傳搶回高通訂單 法人：台積電先進產能滿載

2020-01-07 11:14

美伊黑天鵝打亂全球金融 台股失守萬二

2020-01-07 00:16

FAANG強彈、美股開低走高 台股開高翻黑

2020-01-07 09:23

泰碩營收 寫兩個新高

2020-01-06 23:26

牧德、訊芯 四檔有潛利

2020-01-06 23:41

昂寶將公布重大訊息 1月8日暫停交易

2020-01-07 19:02

武漢爆發肺炎 防疫股衝鋒

2020-01-06 23:35

貿聯今年拚兩位數成長

2020-01-06 23:33

上月業績快報／穩懋持穩 全訊+45%

2020-01-06 23:38

上月業績快報／宏達電-57% 將衝刺5G

2020-01-06 23:38

唉！台股連三黑 失守19,000關

2020-01-07 14:39

台股跳水 資金尋找防寒衣

2020-01-07 14:39

聯茂公告 去年11月每股賺0.78元

2020-01-06 20:46

聚陽營收攀峰 後市保守

2020-01-06 23:31

緯穎、仁寶 押逾四個月

2020-01-06 23:41

臻鼎去年營收突破1202億元 創新高

2020-01-07 15:47

ETF反分割規則 達三共識

2020-01-06 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top