0050 1月31日除息2.9元 殖利率衝3%

台股規模最大的台股ETF-元大台灣50（0050）今年上半年配息出爐！元大投信公告，0050將於1月31日除息（新春開紅盤後隔天），每股擬派發2.9元，以今（7）日收盤價96.1元計算，潛在殖利率3%！

0050是台股成立最久、也是規模最大的台股ETF，掛牌16年來年年除息年年填；到去年11月為止，共計9萬多名受益人持有，是所有掛牌ETF中，僅次於元大高股息17萬人的第二熱門ETF，凸顯該ETF穩健的配息和報酬表現受到肯定。

也因為0050關注度高，近年公布配息都吸引許多人關切；根據元大投信公告，0050去年來雖隨台股大漲，但國內大型公司配息不斷增加，也帶動ETF收穫可觀股息，今年上半年可配發2.9元現金股利，換算殖利率仍逾3%。

0050自2016年來，從年配息改為半年配，通常於1、7月底各除息一次。與近年同期（上半年）相比，此次配發2.9元，為同期最高；殖利率3%則持平2018年上半年配發2.3元、於除息前一日的殖利率也有3%相當，而當時台股指數約11,200點。

過去ETF除息，還會於正式除息前做二次配息公告，配息金額略做調整，0050的下次公告時點為1月20日（農曆封關），投資人可做追蹤。

至於收益分配為3月6日；於0050除息後，其所發行的ETF連結基金也將跟進除息和分配收益。