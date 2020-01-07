台股回檔 權證以靜制動

美伊衝突持續升溫，但因為Alphabet、Netflix等科技股漲幅凌厲，推動美股回穩小漲，僅費半指數下跌，而台股今（7）日在國巨（2327）等被動元件指標股重挫拖累下，指數終場下跌73.04點，以11880.32點作收；隨現貨市場回跌，權證市場也見量縮，其中，連結台積電（2330）的台積電永豐95購02（051133）為最熱門的權證。

台股今日以小漲8.61點開出後，隨即跌落平盤線下震盪，蘋概三雄高開低走，次族群氣勢持弱，當中又以零組件承受壓力最大，其中，國巨擬發GDR籌資上看368億元，加上年終盤點、假期拉貨減緩、訂單交貨不順影響，2019年12月營收年減達46.5%，股價打落跌停，影響被動元件族群走弱。

權證市場方面，隨現貨市場回測下檔支撐，市場人氣也跟著退潮，整體市場量能略減為27.5億元，占大盤比重為1.36%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為22.91億元，認售權證成交金額為4.58億元，認購權證成交金額占總成交金額83.33%；認購、認售比值為4.99倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電永豐95購02，成交金額為1,229萬元；認售排名第一的是連結鴻海的鴻海永昌96售06（05122P），成交金額為839萬元。

其中值得注意的是，分析師指出，受國際股市震盪影響，美股回穩有利台股止跌，台股指數盤中雖持續破低，但已看到些支撐力道，後市不須太過悲觀。短期方向並不明朗，年關將至也會影響買盤，操作上以短線搶價差為建議，可多留意法人連日加碼個股、12月營收表現佳個股、以及落後補漲的轉機股。