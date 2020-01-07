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撤兵伊拉克？五角大廈否認 駐伊美軍「手滑發錯信」之亂

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台股受美伊、總統大選影響 大盤大跌百點

2020-01-07 12:17攝影中心 記者陳柏亨／即時報導

台股大盤痛失5日線、月線、萬二關卡，11900關卡警鈴大作。記者陳柏亨／攝影
台股大盤痛失5日線、月線、萬二關卡，11900關卡警鈴大作。記者陳柏亨／攝影
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台股受美伊關係緊張、周末總統大選影響，外資擴大賣超，大盤大跌一百多點，痛失5日線、月線、萬二關卡，多頭士氣遭挫，11900關卡警鈴大作。

伊拉克國會決議驅逐境內美軍勢力，且伊朗表示不再遵守2015年核子協議，使得市場不安情緒持續升溫，昨天道瓊指數一度下跌超過210點，所幸尾盤反彈美股跌幅收斂，三大指數由黑翻紅。

台股大盤痛失5日線、月線、萬二關卡，11900關卡警鈴大作。記者陳柏亨／攝影
台股大盤痛失5日線、月線、萬二關卡，11900關卡警鈴大作。記者陳柏亨／攝影
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台股伊朗總統大選

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