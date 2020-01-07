鈺齊-KY上月營收估衝歷史新高 股價撐竿跳亦創歷史新高

鈺齊-KY（9802）受惠春夏鞋款出貨帶動，市場估其去年12月營收將衝高至15億元，月增率近五成、年增二成，可望創下單月歷史新高紀錄，且1月營收可望維持在高檔。在基本面看旺下，鈺齊-KY今（7）日股價無畏大盤回檔壓力，成為盤面強勢股之一，盤中來到145元，漲幅逾6%，股價順利創下歷史新高。

鈺齊-KY去年1-11月營收為113.86億元，較去年同期增加29.50%，創歷年新高紀錄。法人估，鈺齊-KY去年全年營收將逼近130億元關卡，年增28.3%，毛利率亦可望較2018年提升，每股稅後盈餘將挑戰7元。

鈺齊-KY隨著新產線逐步開出，帶動總產能持續攀升，加上公司每年增加3-5家新客戶，避免訂單過度集中，亦帶來營運動能。此外，全球戶外休閒產業每年以高個位數的幅度成長，也是推升鈺齊-KY去年營運創高的主因。

展望今年，市場看好鈺齊-KY2020年營收、獲利成長幅度仍可望維持兩位數，不過，幅度恐不如去年，主要是因去年基期已高，估每股純益將挑戰8元之上。此外，由於2020年春夏新款出貨集中在農曆年前，因此，元月營收也仍在高檔。

鈺齊-KY表示，公司去年除產能持穩擴增有成，營運成本費用控管得宜，再加上生產管理效率及拉升自動化智能生產效能，使得產能擴增速度與訂單成長幅度搭配得宜，是造就稼動率始終保持在高檔水平的主因。展望今年對運動休閒產業發展，以及公司自身營運成長動能趨勢，雙雙續持樂觀看法不變。