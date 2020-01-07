日系外資看好大立光重返強勁成長 目標價5,520元

大立光（3008）去年營收607.45億元，創下新高，年增21.61%，日系外資看好大立光2019年到2021年間營收及獲利重返強勁成長，預估今明年獲利分別成長17%至21%，重申買進評等，目標價維持上看5,520元；大立光今（7）日股價止跌，守在季線之上。

大立光去年12月營收營收50.99億元，月減23.39%，年增58.04%；去年第4季營收183.57億元，季減0.68%，年增47.51%，單季歷史次高；去年全年營收607.45億元，年增21.61%，法人預估去年獲利也可望創下新高，全年每股純益可望超過200元；今年1月因農曆年長假，加上傳統淡季的影響，預料拉貨動能將較去年12月下滑。

日系外資表示，除了多鏡頭滲透率提高外，包括畫素提高、廣角鏡頭、大光圈、微型設計、7片式及8片式鏡頭、潛望式設計等規格的升級趨勢也將帶動大立光重返強勁成長。

相較於美系外資對大立光保守看法，在報告中重申賣出評等，目標價下看3,190元；日系外資重申買進評等，目標價維持上看5,520元。

大立光今日以4,740元小漲開出，盤中一度翻黑下滑至4,640元，但守在季線之上，盤中力守平盤之上。