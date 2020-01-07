ETF反分割達成三共識 業者：最快今年出爐

台股今（7）日承壓，富邦VIX（00677U）由漲轉跌，表現再度靠攏2元下市警戒線。根據主管機關日前召集投信周邊單位研議ETF分割制結果，被視為難度頗高的受益人大會，已確定納入反分割條件，另外未來反分割必須停牌、修訂信託契約也是必要條件。

召集會議共對ETF反分割達成三項共識，包括反分割因現行制度無法做到不停牌，未來規範將納入停牌考量；停牌攸關投資人交易權益，必須召開受益人大會且無法以法律意見書取代；此外進行相關流程前，投信公司須依法修訂契約，載明該ETF得做（反）分割才能啟動。

業者指出，以公會進行研議到完整規則出爐，至少還要數月，今年底前應會拍板，不過近期行情大波動，仍不建議重倉搶進下市機率大的低價ETF。

會議中對於ETF（反）分割的條件和流程做進一步細節討論，其中，前述三條件尤以受益人大會被視為ETF反分割的最大挑戰，此前傳出證交所送件主管機關得不開會的版本，但考量停牌問題無法解決，主管機關於會中下達指示，要求召開受益人大會為必要條件。

同時考量，ETF反分割應有明確法源，主管機關也宣示投信必須先修約、後分割；此部分已責成期貨公會和投信投顧公會先行研議（反）分割規則，再由各投信評估有需要的期信型或證信型ETF做修約；未來屬於證信型的槓桿／反向ETF也能視情況反分割。