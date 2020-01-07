親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

邪惡到永不可釋放！英國史上犯案最多性侵犯 重判2無期徒刑

澳洲惡火地獄：「提油救火」的災難毛毛雨？

ETF反分割達成三共識 業者：最快今年出爐

2020-01-07 11:22經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台股今（7）日承壓，富邦VIX（00677U）由漲轉跌，表現再度靠攏2元下市警戒線。根據主管機關日前召集投信周邊單位研議ETF分割制結果，被視為難度頗高的受益人大會，已確定納入反分割條件，另外未來反分割必須停牌、修訂信託契約也是必要條件。

召集會議共對ETF反分割達成三項共識，包括反分割因現行制度無法做到不停牌，未來規範將納入停牌考量；停牌攸關投資人交易權益，必須召開受益人大會且無法以法律意見書取代；此外進行相關流程前，投信公司須依法修訂契約，載明該ETF得做（反）分割才能啟動。

業者指出，以公會進行研議到完整規則出爐，至少還要數月，今年底前應會拍板，不過近期行情大波動，仍不建議重倉搶進下市機率大的低價ETF。

會議中對於ETF（反）分割的條件和流程做進一步細節討論，其中，前述三條件尤以受益人大會被視為ETF反分割的最大挑戰，此前傳出證交所送件主管機關得不開會的版本，但考量停牌問題無法解決，主管機關於會中下達指示，要求召開受益人大會為必要條件。

同時考量，ETF反分割應有明確法源，主管機關也宣示投信必須先修約、後分割；此部分已責成期貨公會和投信投顧公會先行研議（反）分割規則，再由各投信評估有需要的期信型或證信型ETF做修約；未來屬於證信型的槓桿／反向ETF也能視情況反分割。

由於反分割過程涉及停牌，規範較為嚴苛，不過若是進行「分割」，據悉因此模式貼近股票除權息，可一天內完成作業，初步研議毋須比照反分割召開受益人大會，並可委請律師出具法律意見書取代。

市場關注的富邦VIX今（7）日回跌，淨值下滑到2.75元。表／富邦投信
市場關注的富邦VIX今（7）日回跌，淨值下滑到2.75元。表／富邦投信
分享

ETF台股期貨

延伸閱讀

鴻海去年營收5.3兆 創新高

槓金管會 胡亦嘉暫掌街口投信

ETF反分割規則 達三共識

胡亦嘉親上火線？證期局：暫代董座也需三條件

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

轉投資海外子公司建廠 中石化發GDR籌資38.8億元

2020-01-07 10:06

短線盤勢波動加大 吳佩奇：買進跨式因應

2020-01-07 10:50

受惠大陸去美化 功率放大器族群12月業績優於法人預期

2020-01-07 09:50

外資賣超百億 公股進場護盤

2020-01-07 00:27

彭博：無論誰勝選 股匯都看旺

2020-01-07 00:26

美伊黑天鵝打亂全球金融 台股失守萬二

2020-01-07 00:16

三大高價股 外資喊買

2020-01-06 23:36

美伊緊張 避險ETF大漲

2020-01-06 23:36

投資性不動產認列 解碼

2020-01-06 23:35

逐筆交易競賽 得獎者出爐

2020-01-06 23:35

武漢爆發肺炎 防疫股衝鋒

2020-01-06 23:35

ETF反分割規則 達三共識

2020-01-06 23:35

就市論勢／自動化設備、內需 吸睛

2020-01-06 23:33

0050被另檔台灣50打敗？系統「更正後」這檔ETF勝出

2020-01-06 19:57

外資愛台股！外匯存底創新高 外資持台幣資產比重達95%

2020-01-06 16:45

台股失月線收跌157.07點 三大法人賣超118.14億

2020-01-06 15:21

營造優質投資環境！證交所今年推展5大目標　

2020-01-06 14:29

生技醫療股 資金避風港

2020-01-06 14:29

台股中長線續多 2族看俏

2020-01-06 14:29

美伊衝突 台股萬二失守

2020-01-06 14:29

避險氛圍濃 反向ETF奮起

2020-01-06 14:25

2020首隻黑天鵝來襲 台股大跌157.07點收11,953

2020-01-06 13:48

展碁股票公開發行申報生效

2020-01-06 12:58

防疫＋選舉護航 生技股抗跌

2020-01-06 12:13

台股盤中跌逾百點 失守12,000關卡

2020-01-06 11:15

廣明判賠惠普 股價跌停鎖死、委賣高掛5.4萬張

2020-01-06 10:56

美伊衝突升溫 台股開低74.72點

2020-01-06 09:16

美股下挫 法人：台股區間震盪整理

2020-01-06 08:35

股海自由行／汽車、塑化、工具機族 關注重點

2020-01-04 23:30

股海常勝軍／CIS記憶體族群 題材豐富

2020-01-04 00:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

0050被另檔台灣50打敗？系統「更正後」這檔ETF勝出

2020-01-06 19:57

2020首隻黑天鵝來襲 台股大跌157.07點收11,953

2020-01-06 13:48

外資賣超百億 公股進場護盤

2020-01-07 00:27

王雪紅的「第3支飆股」？威鋒暴漲，它是未來股王還是泡沫

2020-01-07 08:51

台股拉回　簡伯儀：逢低偏多操作

2020-01-06 18:04

台股失月線收跌157.07點 三大法人賣超118.14億

2020-01-06 15:21

外資賣超97.5億 買盤最愛這一檔

2020-01-06 17:20

三大高價股 外資喊買

2020-01-06 23:36

外資愛台股！外匯存底創新高 外資持台幣資產比重達95%

2020-01-06 16:45

ETF最前線／把握落後補漲機會 尋找2020潛力標的

2020-01-06 14:29

台股中長線續多 2族看俏

2020-01-06 14:29

生技醫療股 資金避風港

2020-01-06 14:29

被動元件族群漲多拉回 國巨一度重挫逾9.5%

2020-01-07 11:13

受惠大陸去美化 功率放大器族群12月業績優於法人預期

2020-01-07 09:50

國巨上月業績 月減7%

2020-01-06 23:38

防疫＋選舉護航 生技股抗跌

2020-01-06 12:13

康友獨家供貨正大集團 成長動能大增

2020-01-06 23:22

友達推出智慧聯網車的最新顯示技術和應用

2020-01-06 16:14

全民權證／華新科 挑逾100天

2020-01-06 23:44

IC設計五強 去年好旺

2020-01-06 23:24

美伊黑天鵝打亂全球金融 台股失守萬二

2020-01-07 00:16

宏達電去年合併營收100.1億元 年減57.8%

2020-01-06 16:08

泰碩營收 寫兩個新高

2020-01-06 23:26

武漢爆發肺炎 防疫股衝鋒

2020-01-06 23:35

毅嘉去年EPS 望5年新高

2020-01-06 14:25

美伊緊張 避險ETF大漲

2020-01-06 23:36

FAANG強彈、美股開低走高 台股開高翻黑

2020-01-07 09:23

美伊衝突 台股萬二失守

2020-01-06 14:29

賣壓湧現、權值股疲弱 台股開高盤中走跌逾百點

2020-01-07 10:59

貿聯今年拚兩位數成長

2020-01-06 23:33

新藥助攻 藥華藥活蹦亂跳

2020-01-06 14:29

聯茂公告 去年11月每股賺0.78元

2020-01-06 20:46

上月業績快報／穩懋持穩 全訊+45%

2020-01-06 23:38

台光電去年營收逾248.65億元 年成長8.6%

2020-01-06 16:07

牧德、訊芯 四檔有潛利

2020-01-06 23:41

台表科去年營收379億元 近六年高檔

2020-01-06 18:28

期貨商論壇／旺宏期 震盪走高

2020-01-06 22:49

展碁股票公開發行申報生效

2020-01-06 12:58

聚陽營收攀峰 後市保守

2020-01-06 23:31

威剛12月營收24.81億 看好今年記憶體景氣進入上升波段

2020-01-06 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top