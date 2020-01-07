國巨去年營收近腰斬 股價跌停鎖死、被動元件股齊挫低

被動元件龍頭廠國巨（2327）去年營收412.86億元，年減46.5%，董事會通過擬辦理現金增資8,000萬股參與發行全球存託憑證（GDR），今（7）日股價開低走低重挫至跌停414元鎖死，近期強勢的被動元件股也出現下挫，華新科、奇力新、大毅、禾伸堂、光頡等股跌勢也重。

國巨為充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、海外購料、轉投資及資本支出或其他因應公司長期發展的資金需求等用途，董事會決議通過辦理國內現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證，發行股數不超過8萬股，預計2月26日召開股東臨時會。

國巨去年12月營收32.6億元，月減7.4% ，年減28.1%；去年第4季營收100.03億元，季減3%，年減38.4%；去年全年營收412.86億元，年減46.5%；國巨表示，正向看待終端需求增溫，由於客戶訂單交期已從45天拉長至90天，成品庫存仍繼續降低，公司將盡全力提升產能利用率以滿足客戶需求，但仍需視生產廠區的招工進度而定，且因美中貿易爭端的不確定性仍高，對業績及營運展望仍將審慎樂觀應對。

被動元件股近期強漲，今日則是出現下滑，國巨以416元開低，股價一路下挫至跌停414元，盤中跌停賣單3,501張；奇力新盤中鐵幅7.63%；華新科盤中跌幅8.91%；禾伸堂盤中跌幅6.95%；大毅跌幅9.37%；光頡盤中跌幅7.86%。