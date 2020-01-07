受惠大陸去美化 功率放大器族群12月業績優於法人預期

大陸去美化效應持續擴大，去年第4季功率放大器族群出現淡季不淡現象，整體營收表現優於法人預期，持續看好穩懋（3105）、宏捷科以及全新營運。

全新去年12月營收年增57.72%、月減6.57%，全季營收季增6.5%，分析師表示，全新光電產品營收比重逐年上揚，去年第3季光電比重回升至26.65%，2020年在客戶增加下，光電比重將再提高。

其中，消費型VCSEL去年1月已間接供貨給韓系手機客戶，去年6月第二位客戶加入量產行列，主要仍在消費型產品，終端客戶推估為華為；由於光電產品製程較為複雜，因此毛利率高於公司平均水準，在產能利用率提高加上產品組合優化，預期毛利率將逐步提高。

穩懋去年12月營收年增60.48%、月增0.1%，全季營收季增8.2%；穩懋在亞洲客戶需求強勁，5G基礎建設需求持續提升，加上蘋果VCSEL集中出貨效應，業績淡季不淡，由於產能利用率持續維持高檔，第4季毛利率將與上季相當；分析師指出，無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、WiFi 6的發展趨勢，加上大陸去美化的趨勢，公司業績成長力道增強。

宏捷科去年12月營收年增145%、月增2.89%，全季營收季增17.3%，主要受惠於大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，業績已擺脫Skyworks擴產減少外包的影響，開始出現明顯成長，宏捷科由於產品已在2018年底獲得大陸廠商認證通過，目前所有大陸手機產皆為間接客戶，中美貿易摩擦，轉單效益下，業績出現快速回升。

宏捷科去年第3季產能利用率80%~90%之間，已趨近滿載，有效月產能已由去年上半年的8,000片，藉由去瓶頸工程，第4季提高至8,000~10,000片，並希望今年第2季月產能再提高至1.2萬片，新廠產能預計於今年第4季開出，屆時可望再增加4,000片產能。