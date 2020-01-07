FAANG強彈、美股開低走高 台股開高翻黑

儘管美伊衝突持續惡化，不過在尖牙股FAANG強彈下，昨日美股開低走高，終場漲多跌少，帶動台股今日以11,961.97點小漲開出，在台積電、聯發科等重量級權值股反彈下，推升指數一度向上走揚，惟隨即上檔月線反壓，指數收斂漲勢並近一度小幅翻黑。

昨日美股開低走高，因伊拉克國會決議驅逐境內美軍勢力，且伊朗表示不再遵守2015年核子協議，使得市場不安情緒持續升溫，早盤延續上週五的跌勢，道瓊指數一度下跌超過210點，所幸在尖牙股FAANG全數反彈的帶領下，美股跌幅收斂，三大指數由黑翻紅，收盤均接近全日最高價。

終場道瓊工業指數上漲68.5點或0.23%，收在28703點；標普500指數上漲11.43點或0.35%，收在3246.28點；Nasdaq指數上漲 50.69點或0.56%，收在9071.46點；費半指數下跌19.2點或1.04%，收在1834.68點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超118.1億元。其中外資賣超97.5億元，投信賣超17.6億元，自營商賣超3億元。資券變化方面，融資增8.44億元，融資餘額為1454億元，融券增3.8萬張，融券餘額為69.07萬張。外資台指期部位，多單減碼2447口，淨多單部位32176口。借券賣出金額為26.8億元。

統一投顧表示，雖然美伊衝突造成國際股市動盪、台股拉回，但預期為短期事件，不致擴大。加上1月15日美中將簽署貿易第一階段協議，及台股技術面中、長多格局仍在，第一季作夢行情即將展開，指數拉回皆是買點，建議積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通及漲價概念股等族群。