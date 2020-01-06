0050被另檔台灣50打敗？系統「更正後」這檔ETF勝出

富邦台50（006208）常常被拿來與元大台灣50（0050）比較，日前某文章更比較，該兩檔ETF若於近兩年定期定額，0050表現大輸，但經法人了解，其實是比較系統「出錯」，調整後轉而由0050獲勝。 本報資料照片 分享 facebook

自富邦台50（006208）下調管理費，同樣追蹤台灣50指數的元大台灣50（0050）常常被拿來比較，最常見的文章不外乎以特定時間、特定的報酬率來指稱006208較優；日前某文章更比較，該兩檔ETF若於近兩年定期定額，0050表現大輸，但經法人了解，其實是比較系統「出錯」，調整後轉而由0050獲勝。

計算方式做出調整的工具，是開放給一般大眾能計算海內外ETF定期定額、定期定值等方式投資成果的Money DJ，投資人從該網站的ETF投資試算-定期定額中，可鍵入想查詢的ETF代號，並選擇費用為前收、後收或買賣均收等，算出特定時間的投資結果。

由於該工具被用來比較006208、0050自2018年元旦起至2019年12月下旬的定期定額成績，據指出，006208同期算出的總報酬率為28.78%，年化報酬率13.95%，遠高於0050的25.98%和12.66%，看來布局管理低的006208較優。

然而，以006208和0050一者管理費為0.15%，另一者為0.32%，兩者僅差距0.17%，報酬率卻差到2.8%，隨即引發市場關切，有法人因此致電網站了解算式，結果發現系統有誤。

據悉，Money DJ原始的算法和一般報酬率算法有別，其買入股價係以「還原」的股價來算，而此算法可能因ETF成立時間、還原的股利不同而異，使006208算出的報酬率大勝0050；經調整後已還給0050「公道」。

若以2018年1月1日到2019年12月31日止，每月10日扣款10,000元，並選擇買賣均收手續費（證券交易為0.1425%），則006208最新算出的報酬率下滑到21.08%，年化報酬率10.17%；0050同樣下滑，但為21.76%、10.48%，表現逆轉勝。

法人表示，一般報酬率的算法，會將股價報酬和股息分開算，避免還原權息的年度有別等，導致計算基礎不同。若是投資人自行計算，也會建議循此法。

雖然Money DJ先前計算有誤，不過因為文章特別介紹，亦讓投資大眾可取得更正確資訊。

就市面上常用的比較工具，還有不少會用CMoney，其算出來的結果通常是某波段006208贏、某波段0050贏，若有有心人士特別想推薦006208或0050，都能選擇有利的波段，但少見任何一個時點起算的所有波段是某檔ETF全勝。