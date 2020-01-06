去年12月外匯存底創新高 央行：央行有進場調節

中央銀行今（6）日公布去年12月外匯存底，受到外資鉅額匯入以及央行進場調節等因素影響，外匯存底4781.26億美元寫下歷史新高、月增加40.75億美元，央行官員並罕見直接表態「央行有進場調節」，對外資示警意味濃厚，

央行外匯局局長顏輝煌今日主持2019年12月底外匯存底記者會，會中宣布，12月外匯存底較上月底增加40.75億美元，一共有三大增加原因。

第一，歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有之外匯折成美元後，金額增加。

第二，外匯存底投資運用收益。

第三，資金集中鉅額匯入，導致外匯市場波動較大，央行進場調節。

顏輝煌表示，匯率基本上是由市場供需決定，但是如果有季節性因素、不規則因素干擾外匯市場正常運作時，央行將會維持外匯市場秩序。

而去年12月受到年底季節性因素，外資出現鉅額匯入情形，外匯市場波動度大，因此央行進場調節，但顏輝煌強調「並沒有特定的目標價位」。

統計至去年12月底，外資持有國內股票以及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4550億美元，約當外匯存底95％，比重也寫下歷史新高，上一個高點為2018年1月的94％。

如果外資佔外匯存底比重衝破100％，是否有風險？央行官員回應，當然有風險，但央行有能力維持市場秩序，即便比重破百，也有能力維持。

官員並強調，外資在台資產約當外匯存底95％，這並不代表95％就都是外資持有，還有進出口廠商有進有出，資金雙向、並非單向流動，他以韓國為例，指出韓國外資投資韓股、債市超過5,800億美元，約當南韓外匯存底140％以上，即使外資匯出，除非央行進場調節，外匯存底也不必然會減少。