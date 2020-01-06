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台股拉回　簡伯儀：逢低偏多操作

2020-01-06 18:04經濟日報 記者周克威／台北即時報導

台股今（6）日受到美國股市回檔與中東緊張情勢升溫影響、加上部分個股12月營收表現不如預期，台股早盤開低之後震盪走低，盤中跌破12,000點整數關卡，在反彈無力下，終場加權指數重挫157點，收11,953點，成交量能為1430億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，技術分析來看，台股四大指數上周日KD指標除了大盤、電子股外，櫃買、金融出現交叉往下，今日大盤、電子股也出現交叉往下，另5日RSI 指標原本上周都維持在50多方區之上，但本周全數跌破50，顯示從日線指標來看，目前指數在短線都出現整理，其中電子、金融股表現更為弱勢。

至於從周線來看，四大指數周KD指標大盤、櫃買、金融KD指標相對較強外，但電子出現高檔轉弱，本周開始大盤、櫃買、金融類股也同步轉弱，至於從RSI指標目前維持在50之上的偏多格局，不過似乎都出現拉回，預期本周周線也將是呈現震盪。

在月線上，多方趨勢仍未改變，因此，若就技術指標來看，目前短、中期趨勢出現漲多回檔修正，股價有機會整理，但長趨勢均對多方有利，因此，預期指數本周有機會整理，操作上逢低偏多操作。

簡伯儀認為，盤面開始反映12月營收，根據過去三年12月營收年增率均超過10%的個股中，連續三年持續大於10%的公司目前只剩下50檔，相較於之前幾個月的家數明顯變少，顯示12月多數個股已經進入淡季，投資須提防股價位階高，一旦營收出現下滑所造成的衝擊。

營收台股個股

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