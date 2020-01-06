受惠貿易戰轉單 得力去年營收衝破百億關

受惠美中貿易戰轉單效應，平織布廠得力（1464）越南三個廠利用率快速拉升，今天公布去年12月營收11.58億元，比去年同期大幅成長34.8%，也比11月再增加1.9%，連續第五個月改寫單月營收歷史新高。得力去年全年營收109.09億元，也首度衝破百億元大關，創歷史新高，年增率逼近兩成。

得力南向越南布局，第一期廠房從2018年第3季開始投產，二期產能緊接著去年第1季就定位，三期產能則從去年中開始開出，隨產能利用率逐步推進，搭配美中貿易戰下，客戶加速移轉供應鏈至東南亞，得力營收跟著三級跳。

得力以供應平織布為主，主要客戶包括UA、愛迪達（Adidas）、Uniqlo等。郭俊雄先前樂觀表示，根據客戶給予的今年上半年度展望來看，下單全部都是成長。另外郭俊雄還透露，得力今年有機會再增加兩個市場主力品牌新客戶，上下半年各一個。有信心得力今年營運可以繼續動能。

不過得力雖然營收衝，但去年下半年開始，新台幣兌美元「由貶轉升」，由於得力手上握有美元部位，去年第3季在匯損認列的衝擊下，獲利反而比第2季縮水三成。由於新台幣的升值態勢持續中，最近盤中一度升破「2字頭」，預料得力去年第4季仍難逃匯損壓力，成為營運和股價的短壓。