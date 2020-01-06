親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資
大傳1 席悅

受惠貿易戰轉單 得力去年營收衝破百億關

2020-01-06 17:28經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

受惠美中貿易戰轉單效應，平織布廠得力（1464）越南三個廠利用率快速拉升，今天公布去年12月營收11.58億元，比去年同期大幅成長34.8%，也比11月再增加1.9%，連續第五個月改寫單月營收歷史新高。得力去年全年營收109.09億元，也首度衝破百億元大關，創歷史新高，年增率逼近兩成。

得力南向越南布局，第一期廠房從2018年第3季開始投產，二期產能緊接著去年第1季就定位，三期產能則從去年中開始開出，隨產能利用率逐步推進，搭配美中貿易戰下，客戶加速移轉供應鏈至東南亞，得力營收跟著三級跳。

得力以供應平織布為主，主要客戶包括UA、愛迪達（Adidas）、Uniqlo等。郭俊雄先前樂觀表示，根據客戶給予的今年上半年度展望來看，下單全部都是成長。另外郭俊雄還透露，得力今年有機會再增加兩個市場主力品牌新客戶，上下半年各一個。有信心得力今年營運可以繼續動能。

不過得力雖然營收衝，但去年下半年開始，新台幣兌美元「由貶轉升」，由於得力手上握有美元部位，去年第3季在匯損認列的衝擊下，獲利反而比第2季縮水三成。由於新台幣的升值態勢持續中，最近盤中一度升破「2字頭」，預料得力去年第4季仍難逃匯損壓力，成為營運和股價的短壓。

營收新台幣

延伸閱讀

聚陽去年營收創新高 今年維持「正成長」

非洲豬瘟違規入境豬肉品來自中越韓菲 小心重罰

經部：中美貿易衝突 推進我新南向

新南向熱點 貿易戰帶動電子業加碼投資越南

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

捷流閥業每股78元掛牌上櫃 盤中一度大漲59％

2020-01-06 11:02

捷流閥業掛牌蜜月甜 中籤者現賺3.7萬元

2020-01-06 10:23

台聚董座吳亦圭 投資不手軟

2020-01-05 22:43

第一類接觸 ／台聚利差擴大 獲利向上

2020-01-05 22:43

法人觀點／台聚去年每股估賺1.13元

2020-01-05 22:42

四維航旗下飯店 搶寒假商機

2020-01-05 22:39

中鋼出貨升溫 營運向上

2020-01-05 22:37

熱門文章

美伊衝突 台股外資啟動避險

2020-01-05 23:30

台積、聯發科 大和喊必買

2020-01-05 22:56

2020首隻黑天鵝來襲 台股大跌157.07點收11,953

2020-01-06 13:48

旺季概念股 短線交投亮點

2020-01-05 23:00

廣明判賠惠普 股價跌停鎖死、委賣高掛5.4萬張

2020-01-06 10:56

金寶 奪華為網通大單

2020-01-05 22:40

「雙高」族群 將躍主流

2020-01-05 22:56

台股失月線收跌157.07點 三大法人賣超118.14億

2020-01-06 15:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top