外資賣超97.5億 買盤最愛這一檔

台股今(6)日在美伊關係緊張、總統大選等因素的衝擊下重挫收盤，終場11,953.36點，一口氣失守月線及12,000點大關，統計三大法人賣超118.14億元，其中外資賣超達97.5億元，買盤則是轉進漲價股及題材股，統計買超前十大中，旺宏(2337)獲外資買超冠軍，買超25,248張。

台股今日早盤以12,035.71點開出，雖一度力圖振作，但仍不敵賣壓，盤中高點12,040.08點，無力翻紅，且在權值股走弱下，指數再往下探，終場跌幅1.3%，三大法人合計賣超118.14億元，其中外資賣超97.5億元，投信賣超17.63億元，自營商賣超（合計）3億元。

統計外資買超前十大個股依序是旺宏、聯電、元大滬深300正2、金像電、華通、友達、榮成、元大S&P原油反1、亞太電、彩晶等，買超較多的還有金寶、群益深證中小、國票金、緯創、台紙、上海商銀、可成、台塑、百和、大成鋼。

旺宏漲價題材吸引資金進駐，外資今日買超25,248張，投信買超684張，自營商買超4,858張，三大法人合計買超30,790張，股價逆勢收漲，以38.95元作收，上漲0.95元，漲幅2.5%，成交量達12萬3,485張，外資已連續3個交易日買超。

台股重挫，外資賣超個股則落在權值股及金融股較多，賣超前十大依序是中石化、華邦電、元大S&P原油正2、台積電、開發金、富邦VIX、中信金、群創、元大金、國泰金；台積電今日遭外資賣超16,095張，股價收在332元，下跌7.5元，跌幅2.2%，成交45,251張。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，台股在基本面轉佳、資金面充沛的環境下，指數有望持續震盪走高，考量市場資金條件寬鬆，且目前仍是財報空窗期，加上第1季又有CES、MWC等消費性電子大展，有利題材個股表現。

吳胤良指出，短期雖有國際地緣政治議題影響，但推估仍在可控範圍，預料後續股市仍將反映基本面而上行。投資布局上，電子產業仍是投資主軸，包括半導體、IC設計、5G建置及新技術應用等類股可持續關注。