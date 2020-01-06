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防疫＋選舉護航 生技股抗跌

2020-01-06 12:13經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

防疫概念股成為國際利空下的資金避風港，加上生技股被視為總統大選的押寶股，使得生技類股今日表現相對抗跌，包括藥華藥（6446）、皇將（4744）、華廣（4737）盤中漲幅逾3%，全宇-KY（4148）、晟德（4123）、國光生（4142）、中裕（4147）也見買盤進駐，股價皆逆勢上揚。上櫃生醫指數今日並力挺紅盤，表現相對抗跌。

皇將去年第四季旺季效應遞延到今年首季，主要是排定出貨的客戶因修改設計，由原定去年第四季出貨的整線設備延自今年，加上既有訂單依規劃陸續出貨，將可支撐首季的成長動能，公司並預期2020年上半年營運將可大幅躍升。

皇將表示，工業4.0興起，製造業朝自動智慧化生產是大趨勢，製藥業的設備要求更是高精密及高規格，旗下自有品牌CVC的設備可依客戶需求客製化產線，並有快速換線、調配各式液狀或顆粒式藥品與保健品的各項設備，產品線已從單機升級至整線規劃輸出的高利基智慧藥廠為訴求，將可帶動主力產品液體填充連線系統及數粒整線設備出貨暢旺，預計今年第二、三季效益會明顯發揮，目前在手訂單金額是歷年來的高峰，今年全年營運可望挑戰新高。

晟德日前處分澳優乳業（HKG：1717）共1.55%股權計2,500萬股予致美集團，交易金額港幣2.25億元，約新台幣8.5億元，處分利益約3.51億元，使股價表現相對抗跌。

皇將生技股

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