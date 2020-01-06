台股盤中跌逾百點 失守12,000關卡

上周五（日）美國總統川普下令獵殺伊朗高階將領蘇萊曼尼，激怒伊朗揚言祭出嚴厲的報復行動，使今（6）日台股開盤即下跌74.72點，在權值股疲弱下，指數最低來到11,964.11點，大跌逾百點，正式跌破12,000關卡。儘管指數有壓，但個股活潑表現，例如：原相、旺宏、亞光、和大等走揚。

投資人擔憂中東軍事危機一觸即發，美股期貨電子盤持續弱勢，而亞股呈現漲跌互見，日股、台股、韓股皆大跌超過1%，日股因上周元旦假期休市，今日為2020開紅盤日，造成壓力較重，盤中下跌超過2%。

不過，上證、深證則呈現上漲，漲幅在0.3%至0.8%間，除了受惠國際情勢外，還有今日人行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放的長期資金約有人民幣8,000多億元。

權值股今日表現疲軟，盤中僅台塑化、台化、可成表現亮眼，漲幅在至0.1%至2.5%間，受惠國際油價持續走楊，帶動塑化類股表現；而日月光投控、大立光、廣達、聯發科跌幅超過2%，權王台積電下跌6元或1.76%，壓抑指數表現。

盤面上，原相受惠營收表現佳，且有CES展加持帶動股價漲約5%、旺宏則因NOR Flash漲價題材帶動，法人看好營運吃補，股價上漲約4%；而亞光接獲新訂單、和大有特斯拉加冕，帶動股價紛紛上漲約3%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰出，依以往經驗觀察，美伊衝突對於國際經濟面不會有實質影響，情緒影響也為短期因素，然在不確定性因素下，市場呈現觀望，而拉回不妨視為布局點，持續看好被動元件、記憶體族群等，在有業績支撐下，下周大選過後台股轉為穩定下，可望有不錯的表現。