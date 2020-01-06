廣明判賠惠普 股價跌停鎖死、委賣高掛5.4萬張

廣明（6188）遭美國聯邦地方法院判賠惠普金額提高三倍至4.39億美元（約新台幣131.9億元）。若判決最終成立，以廣明股本27.84億元計算，衝擊每股純益高達47.38元。受此影響，廣明今（6）日股價開盤重摔至36.6元跌停板， 委賣高掛5.4萬張。

廣明今日股價開盤跌停鎖死，也牽連到母公司廣達，廣達早盤股價下滑約2.8%。

廣明昨（5）日發布聲明強調，該公司從未直接與惠普有任何交易，美國法院對廣明的製造與銷售行為並無管轄權，廣明將上訴，並透過美國與中華民國的司法程序來捍衛公司及股東權益。

廣明發布聲明強調，美國地方法院法官在未具理由的情況下，僅以一頁判決的方式，就行使其裁量權，准許賠償金提高至4.39億美元，但美國法院對廣明製造銷售沒有管轄權。同時，美國司法部、台灣公平交易委員會等各國政府機關啟動的調查案多認定廣明並無參與該不公平競爭，並取消對廣明的調查。

廣明強調，該公司堅持不與惠普和解，主因廣明從未直接與惠普有任何交易，廣明僅是索尼（新力）及飛利浦公司的代工廠，由其直接銷售予惠普全球各地分公司。