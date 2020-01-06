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美伊衝突升溫 台股開低74.72點

2020-01-06 09:16經濟日報 記者高瑜君／即時報導

上周五（日）美國總統川普下令獵殺伊朗高階將領蘇萊曼尼，激怒伊朗揚言祭出嚴厲的報復行動，使今（6）日台股下跌74.72點，開在12,035.71點，早盤指數一度來到11,998點。儘管指數有壓，但個股活潑表現，旺宏、亞光、和大、聯鈞等走揚，引領市場信心，台股今日力守12,000關卡。

投資人擔憂中東軍事危機一觸即發，拖累美股四大指數全面收黑，半導體股成重災區，國防與防禦型類股則間接受惠，美股走勢疲弱，四大指數收盤全數下跌。終場道瓊工業指數下跌233.9點，或0.81%，收在28,634點；標普500指數下跌23點，或0.70%，收在3,234.85點；Nasdaq指數下跌71.41點，或0.78%，收在9,020.77點；費半指數下跌33.9點，或1.79%，收在1,853.97點。

統一投顧指出，上周五台股交量能暴增，市場賣壓出籠，指數劇烈震盪，終場仍守穩於12,100點關卡之上。雖然目前中東情勢緊張，短線上影響市場走勢；但考量資金行情持續，且美中貿易即將簽署協議，加上台股技術面多頭排列，第1季作夢行情即將展開，指數拉回皆是買點，建議積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通及漲價概念股等族群。

今（6）日台股下跌74.72點，開在12,035.71點，早盤指數一度來到11,...
今（6）日台股下跌74.72點，開在12,035.71點，早盤指數一度來到11,998點。 圖╱聯合報系資料照片
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