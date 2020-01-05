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台股本周聚焦CES登場、股王法說 留意選前賣壓

2020-01-05 12:40經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

2020年開盤第一日台股表現堪稱亮眼，但上周五盤中傳出美國攻擊巴格達消息，使指數開高走低，法人表示，短線受到國際消息面影響，加上農曆新年春節將至又面臨大選進入最後倒數，選前、節前賣壓恐陸續出籠。

不過，美國消費性電子展（CES）將於本周在美國拉斯維加斯展開，另，台股股王大立光（3008）周四將進行法說，加上上市櫃公司本周將陸續公告去年全年營收，消息面、基本面、題材面將左右本周盤勢。

日盛小而美基金經理人林佳興表示，美國空襲巴格達新聞傳出，使得全球金融市場避險情緒急速升高。目前加權指數仍守在各均線之上，中多格局仍不變，不過，短線上需消化套牢賣壓，預期指數將在高檔震盪，5G相關應用仍是產業主要焦點。

林佳興指出，貿易戰致各國景氣走弱，台灣相對強勢，台灣受惠轉單，且台積電撐起半導體江山，年度科技盛事CES展將展開，預期5G 應用等商機將逐漸擄獲市場目光，華為遭禁令後急需擴大本身產品優勢與特殊性，發展5G為策略之一，IC設計廠與手機廠商也加速開發，手機檢測廠已看到2020年5G手機將明顯放量，半導體、零組件、封測全面受惠，各國爭相投入有望提高5G手機滲透率。

林佳興分析，因為5G滲透率的提升，PCB將迎來數倍的潛在商機，PCB板隨著5G材料、疊購、規格升級，台系業者受惠高階伺服器、5G基地台與5G手機需求帶動產品組合優化，營運動能可望提升。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線因國際消息面因素影響，使類股漲多有拉回整理壓力，年節將至，又傳出美國攻擊巴格達的消息，市場資金浮動、匯率走強關係，也可能使短期資金轉向挑選具現金收益類股，如金融股、消費娛樂類等做短線停泊，後續可觀察台股市場資金動能與選後投資氣氛是否依舊。

不過，就中長期來看，科技類股仍是主流，看好包括5G應用、半導體、IC設計、印刷電路板PCB、網路通訊等持續良性輪動。

5G手機廠台股

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