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PCB、半導體股 擇優操作

2020-01-04 01:17經濟日報 記者蔡靜紋／台北報導

中東地緣衝突再現，台股昨（3）日瞬間豬羊變色，消息面多空情勢交錯，投信法人建議，台股處於高點，在選股不選市策略下，可擇PCB、5G、中小型績優題材股操作，但須善設停損停利。

PCB廠台虹受惠大股東持續買進昨天逆勢上漲，股價再創近一年以來新高，帶動另一軟板廠臻鼎-kY逆勢收紅，整體軟板受惠5G及蘋果題材，股價維持高檔強勢。日盛小而美基金經理人林佳興認為，隨5G滲透率提升，PCB將迎來數倍的潛在商機，PCB板隨5G材料、疊購、規格升級，台系業者受惠高階伺服器、5G基地台與5G手機需求帶動產品組合優化，營運動能可望提升。

林佳興指出，5G應用等商機逐漸擄獲市場目光，主要動力之一來自華為遭禁令後急需擴大本身產品優勢與特殊性，發展5G為策略之一，IC設計廠與手機廠商也加速開發，手機檢測廠已看到2020年5G手機將明顯放量，半導體、零組件、封測全面受惠，各國爭相投入有望提高5G手機滲透率。

台股昨天開高走低，但指數收盤仍在5日均線之上。林佳興表示，美國空襲巴格達消息傳出後，全球金融市場避險情緒急速升高，台股出現較大震盪，目前加權指數仍守在各均線之上，中多格局不變，不過，短線上需消化套牢賣壓，預期短線將在高檔震盪，5G相關應用仍是產業主要焦點。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，目前台股現金殖利率仍高達4.5%左右，預期下檔應仍具支撐，短期操作仍是選股不選市，建議布局低基期電子元件、半導體、AI、5G、資料中心、蘋概股、AMD概念股、去美化受惠股、電動自行車等相關產業。

日盛投顧則就大盤線型分析，認為台股在高檔出現利空，指數拉出帶量黑K，短線指數進入整理機會較大，下檔月線支撐必須守穩，操作上建議避開法人持股較高的權值股，擇中小型績優題材股逢低做短線操作。

5G台股手機廠

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