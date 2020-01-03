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街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

銀行金控股 撐盤要角

2020-01-03 19:28經濟日報 記者趙于萱／即時報導

台股昨（3）日開高走低，金融股轉強穩盤，加上存股風氣興盛，花旗環球證券和國內兩大投顧不約而同發布金融股策略，預期2020年持續由銀行股領銜，抗震跟漲首選銀行為主體金控，相關如中信金（2891）、兆豐金等，後市可留意。

台股昨日走勢震盪，早盤雖由蘋概三王領軍攻12,197點，創29年新高，但隨即賣壓湧現，到尾盤買盤奮力一搏才收漲9點為12,110點；非電子股轉強扮撐盤要角。

花旗環球證券表示，2019年台灣銀行股領銜，既跑贏非銀行股也是亞洲金融股強勢指標，主要來自台灣的銀行體質提升，美中貿易戰帶動供應鏈洗牌，加上台商回流引導，銀行股展望佳，躍居抗震跟漲焦點。

花旗指出，供應鏈挪移對台灣實質投資、放貸規模和內需經濟帶來長遠效益，台灣銀行股未來三年獲利可望保持中高個位數增長，相較下，壽險金控面臨會計新制壓力，即使金管會鬆綁，實質衝擊看減，但投資表現受到台幣強升，壽險匯損又急速增加。

因此花旗建議，布局金融股應緊盯銀行優於壽險原則；估值來看，又以中信金看好度第一，次為玉山金，再次富邦金，最後國泰金。

本土大型投顧也喊出銀行股優於壽險股，主要看好三利多加持銀行業，包括資產品質穩健、2020年本業展望穩定、資本部位充足，主要銀行股今年殖利率可望逾3.9%。

該投顧並點出壽險股的三風險，分別是長期經常性收益率承壓、新台幣升值而且無本金交割遠期外匯（NDF）成本增加，避險成本看增，三是資本適足率持續受到股市波動等影響；整體金融股首選中信金、兆豐金。

另一家大投顧分析，美聯準會啟動三次預防性降息後，今年銀行利差下滑有止穩契機，配合台商逐步回流，有利企金借貸和消金房貸成長，估計銀行放款成長動能達5.5%-6%；以房貸權數放寬而言，中信銀、新光銀、永豐銀、元大銀、國泰世華銀都受惠。

壽險部分，該法人較樂觀，判斷近期市場大反彈，國壽、富邦壽、南山人壽三大壽險未實現利益應有999億、877億及385億元，派發股息有提升契機，平均殖利率估逾4.5%，波段操作可挑國泰金。

銀行股壽險中信金

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