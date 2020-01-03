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街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

中東緊張情勢嚇壞多頭 台股力守平盤

2020-01-03 18:36經濟日報 記者周克威／即時報導

台指期今（3）日下跌14點、至12,087點。價差方面，台指期轉為逆價差23.43點，電子期逆價差擴至1.33點，金融期逆價差擴至4.33點。

現貨部分，三大法人賣超9.69億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加187口至14,630口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少834口至34,623口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少234口至9,052口。

永豐期貨表示，美國股市昨日延續早上亞洲盤的強勢格局，反映美中貿易和全球前景改善的樂觀氛圍，終場四大指數全面收高，不過，今日台股開高震盪後，約9:30附近消息傳出美伊關係再次緊張，輕原油大漲超過4%，黃金等避險商品也出現噴出，而亞洲股市則普遍都受拖累而走低，台股刷新29年半新高後翻黑，所幸10:45後開始有買盤陸續進場承接台積電、鴻海、國泰金、富邦金等權值股，終場加權指數收斂跌幅後收漲0.08%至12,110點。

整體而言，今日雖開高走低，但最終留長下影線收回平盤之上，技術面上相對有利多方，但籌碼面部分，外資持續偏空減碼，今日連選擇權也加碼了近萬口的Buy Put，顯示外資逢高調節態度濃厚。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,400點，賣權未平倉最大量集中在11,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.27降至1.22，VIX指數上漲0.49至14.81，整體選擇權籌碼面偏中性。

台指期

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