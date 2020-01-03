賣壓待消化 留意指數短線拉回風險

台股今（3）日早盤受到美國股市大漲激勵，行情早盤開高，盤中最高來到12,197點，再創波段新高，不過受到中東局勢不穩，原油大漲的影響，指數出現獲利了結賣壓，終場加權指數小漲9點，收12,110點，成交量能1,927億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，12月製造業採購經理人指數（PMI）已連續3個月呈現擴張，且指數續揚1.3個百分點至56.2%，為2018年6月以來最快擴張速度。新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間持續上升，存貨也轉為擴張，代表庫存回補需求顯現，有利整體製造業好轉。

另外，集中市場去年的市值拉到36.46兆，創下歷史相對新高，以去年實質GDP總值約17.2兆元來看，市值除以GDP比值回升至2.12，相較於去年4月的高點1.93遠遠超過，也超過2018年8月的高點1.98，顯示目前整體比值已在歷史高檔區，後續若基本面回升速度不強，整體比值有過熱疑慮。

就短線來看，今日量能明顯擴增、且K線收黑，雖然股價指數仍維持在短期均線之上，新台幣也仍然維持相對強的走勢，但短線指數過高後，若這黑K棒無法有效消化，大盤恐有漲多疑慮，指數有回測短期均線的風險。