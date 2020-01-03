美伊衝突升溫、買盤拉抬權王 台股震盪小漲9點收12,110

台股今（3）日開盤創高後，受到美伊衝突升溫影響，指數走跌，所幸尾盤台積電（2330）在特定買盤拉抬下，股價以小漲作收，帶動台股加權指數再度翻紅，終場指數收在12,110.43點，上漲9.95點、漲幅0.08%，成交金額為1,927.76億元新台幣，周線連五紅。

早盤市場多頭熱烈提振下，國際消息面傳出大利空，美伊衝突升溫，伊朗巴格達國際機場遭飛彈襲擊，造成至少8人死亡，12名伊拉克軍人受傷，同時襲擊中什葉派民兵武裝副領導人阿布∙馬赫迪死亡，美國官員宣稱此為美國軍事攻擊。

台積電盤中一度遭賣壓調節，下跌逾1%，但最後一盤在特定買盤加持下，股價由黑翻紅，終場收339.5元，上漲0.5%。

台塑四寶則從平盤走升，上游的台塑化帶量上揚逾3%、收101元，台塑漲幅也達1.9%多、收101.5元，下游的南亞、台化則漲1%及0.8%。

原油ETF也出現帶量狂飆，元大S&P正2報出9.6萬張大量，漲幅約6％，華頓S&P布蘭特原油正2也有4.8%漲幅，元大S&P石油則上揚3.2%。由於市場避險情緒再起，富邦VIX盤中也爆出17萬張大量，股價黑翻紅，收盤漲3.9％至2.93元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，受到美伊衝突影響，台股今日開高爆量走低，但從過往經驗觀察，地緣政治衝突對股市影響相對有限，台股後市宜留意美股後續幾天盤勢，只要美股拉回整理的時間不要太長，台股仍有機會持續向上攻堅。