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電阻暫停報價 國巨大利多

2020-01-03 10:01經濟日報 記者呂安涔／即時報導

市場報導，包含台灣國巨（2327）、南韓三星、中國大陸風華高科等國際被動元件大廠發出厚膜電阻暫停接單並漲價10~15%等情事，今日對被動元件族群造成明顯激勵，產業龍頭國巨股價大漲5%，跳空突破二年線，再創反彈新高。

據產業消息，除了國巨電阻庫存已低於50天的低水位，奇力新旗下旺詮更低於40天，目前電阻佔國巨約30%、佔奇力新20%、佔華新科20%，可說是電阻漲價的最大贏家。

被動元件專家預估，此波中國大陸缺工潮可能使被動元件缺貨延續二個月，相關族群仍有反彈空間可期，而國巨在電阻、MLCC雙主流產品缺貨漲價下，無疑是最大受惠者。

國巨被動元件漲價

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