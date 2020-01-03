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多頭敲進蘋概三王拉抬 台股開盤再創近30年新高

2020-01-03 09:18經濟日報 記者林婉琪／即時報導

美股開紅盤日表現亮眼，帶動台股延續上漲動能，指數今（3）日開盤再創近30年來歷史新高，以上漲66點，12,167.44點開出，早盤最高點來到12,197.64點，由於蘋果股價創新高，帶動多頭敲進蘋概股三王拉抬，相關供應鏈普遍也呈現上漲格局。

中國央行支持經濟的最新政策，進一步提振貿易局勢及全球經濟前景樂觀情緒，帶美股四大指數開紅盤日寫下收盤紀錄新高，包括蘋果漲2.3%，股價突破300美元大關，字母、Nike等大型股股價也都漲至歷史高點。

道瓊工業指數上漲330.36點或1.16%，至28,868.8點；標普500指數上漲27.07點或0.84%，至3,257.85點；那斯達克指數上漲119.59點或1.33%，至9,092.19點。費城半導體指數也寫下收盤紀錄，收漲2.07%至1,887.9點。

法人表示，隨著外資法人放假歸來，盤面資金有機會由小型股與低價股轉向回流到大型股身上。

許多中小型股在欠缺基本面的情況下虛漲，近期也要開始逐漸留意追高的風險，再者，新台幣的強升也造成市場對於電子股的匯損疑慮再起，是否會讓部分資金轉向投往非電族群的懷抱也須觀察。

蘋果美股

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