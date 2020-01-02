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台股居高思危 壽險業連三月減碼持股

2020-01-02 22:04經濟日報 記者葉憶如／即時報導

2019年9月開始，台股一路走揚，但據金管會保險局資料今天最新統計，截至11月底，壽險業持有台股餘額降到1兆5385億元，過去三個月水位連降，市值減逾949億元，保險業第四季調節台股恐已破千億元，顯然壽險業也「居高思危」，藉股市高點落袋為安。

壽險業投資台股餘額採「市值」計算，若台股跌，持股水位也可能降低，資料顯示，壽險業7月投資台股餘額1兆6773億元、8月降到1兆6334億元，但8月台股大跌2.8%，顯示因台股跌而導致壽險業手上的台股部位市值縮水。

但9月、10月、11月這三個月台股一路上漲，壽險業握台股水位卻持續下降，9月減335億元、10月減371億元11月續降到1兆5385億元，單月再減243億元，三個月市值減了949億元。市值反應保險業持股餘額，不含汰弱留強或認賠殺出部份，若加計進去，保險業第四季對台股調節數字恐破千億元。

不僅國內股市減碼，壽險業11日對國外股票持股也減少47億元，國外投資雖小增0.2%，但占總資金的比重卻從67.34% 降至66.99%，國際板債也減碼429億元，顯示保險資金持續增加，但國內外股票或投資海外都見縮手，部份受金管會政策限縮有關，已達投資門檻限制，因此改買新台幣計價的債券ETF，因此只有債券ETF單月再大增1136億元，逆勢月成長一成。

壽險業台股

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