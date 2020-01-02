文曄提早開股東會選獨董 引起市場揣測

半導體通路商文曄於今（2）晚公告，將於3月27日舉行股東常會，並增加一席獨董，由於目前正值大聯大公開收購文曄股權時刻，且文曄規劃的股東會時程又比以前提早甚多，引來市場揣測。

文曄要召開股東會，停止過戶起始日期為1月28日，剛好是大聯大公開收購文曄股權截止日1月30日的前兩天，而更前面的日期則適逢農曆春節假期休市，台股封關日為1月20日，直到1月30日才開市。根據上述規定，等於文曄這次股東會實務上最後的停止過戶起始日期，形同是1月21日，就算大聯大後來順利公開收購文曄股權達一定比例，也無法趕得上參與這次文曄獨董選舉。

目前文曄董事為7席，董事會由4席一般董事與3席獨立董事構成，若順利增加1席獨董，未來將有8席董事，一般董事與獨立董事各占一半。

文曄表示，參考其他在公司治理評鑑排名前5％的業者，有不少獨董席次多於一般董事的情形，因此該公司也希望透過增加1席獨立董事，來強化公司治理。

雖然外界對於文曄的動作有所揣測，不過由於大聯大將公開收購文曄股權定位為財務投資，所以先前已經多次強調「四不一會」，包括在文曄這一屆董事任期內，不會提名或參選文曄董事，會出席文曄依法召集的股東會，並參與表決等限制。