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買盤湧進 百元IC股強勢表態

2020-01-02 17:52經濟日報 記者黃力／即時報導

台股今（2）日在權值股領漲下開出紅盤，指數強彈站上所有均線之上，並回到「萬二」點位，半導體族群扮演行情推手，包括立積、矽力-KY等百元IC股表現強勢，匯聚多方人氣。

美中第一階段貿易協議1月15日在白宮簽署，激勵美股收高，也讓亞股於開市首日普遍上漲，台股在台積電、大立光等蘋概股走揚，以及5G族群轉強帶動下，指數大漲103點，收在12,100點，成交量並拉升至1,409億元。

法人指出，台灣內需消費力道平穩、加上美中貿易戰帶動部分轉單效益，以及國內市場資金充沛，通膨展望溫和，經濟成長動能無虞，加上擁有高殖利率優勢，成為外資布局亞洲首選，有利台股紅包行情提前啟動。

在政經環境利多續存下，多方攻勢再起，盤面類股漲多跌少，百元IC族群在高檔震盪整理後，籌碼相對乾淨，為大戶、內資法人及當沖交易者青睞，交投轉趨熱絡，據CMoney統計，32檔百元IC股中有28檔收漲，表現強勁。

當中，「去美化概念股」居漲幅前段班，包括射頻晶片廠立積、電源管理晶片廠矽力-KY、網通晶片廠瑞昱等個股今日成交量能放大，股價上漲10%~5%不等，矽力-KY更突破歷史新高，再度站上千元關卡。

以產業端來看，立積切入華為手機Wi-Fi FEM供應鏈，今年第2季起將開始出貨；矽力-KY多款電源管理IC獲華為認證通過，並切入華為5G基地台設備供應鏈；瑞昱藍牙晶片則搶進小米、百度與天貓精靈供應鏈。

法人表示，除中國供應鏈去美化趨勢確立外，待5G基礎設施更加完善，市場需求將隨之而來，有利台系IC供應鏈營運表現，進一步帶動台股1月重啟上攻走勢，再創新高。

強勢IC股
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