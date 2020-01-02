投信：Q1台股11,000~12,000點盤堅震盪 看好五大應用

台股今（2）日開紅盤收在12,100.48點，上漲103.34點，統一投信表示，總統大選投票日將至，選前行情偏多，選後回歸基本面；由於總經、資金及企業獲利展望都正向，看好第1季台股有續漲動能，預期第1季加權指數在11,000~12,000點盤堅震盪，投資方向看好5G、AI、雲端、物聯網、汽車智能化等應用趨勢，主要操作策略建議積極選股、汰弱留強。

統一投信指出，美中貿易談判預定1月中簽署第一階段協議，簽完後進入第二階段協商會有1~2個月空窗期；美中和談後，今年全球景氣可望持續溫和成長，雖然貿易戰不確定因素仍在，但受惠中國持續去美化效應，有利台灣產業發展；且台灣還有廠商返台投資設廠的利多因素加持。

統一投信認為，目前全球資金面也相當充沛，不只歐美日仍會維持低利率及量化寬鬆一段時間，中國也在開年第一天就宣布調降存款準備金率，估計釋放長期資金約8,000多億元人民幣。

統一投信表示，台灣總統大選投票日1月11日將至，選前行情偏多，選後回歸基本面；由於總經、資金及企業獲利展望都正向，看好第1季台股有續漲動能。

統一投信表示，受惠美國總體經濟穩健，中國經濟數據改善，台灣經濟穩健回溫，今年GDP呈現成長態勢，外資及本土資金對台股具持股信心。

統一投信強調，預期第1季加權指數在11,000~12,000點盤堅震盪，投資方向上，5G將帶來整體產業升級，台灣IT產業直接受惠，除了基地台加速布建的基礎建設商機之外，今年備受期待的5G手機上市，也將帶領智慧型手機需求回升；另外，AI、雲端、物聯網、汽車智能化的應用趨勢也為產業帶來新商機。

2019年台股加權指數上漲23%，為十年來最佳年度漲幅；統一投信旗下台股基金全數繳出好成績，其中，統一台灣動力基金、統一龍馬基金、統一大滿貫基金封關日淨值創下新高。

統一投信看好台股具有諸多利基，可望在今年延續多頭行情，為鼓勵投資人持續參與，特別將定期定額終身零手續優惠活動延長到1月底，且適用旗下全系列基金。