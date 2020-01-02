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2020年開紅盤 台股大漲103點收12,100

2020-01-02 13:47經濟日報 記者高瑜君／即時報導

2020年台股開紅盤，大漲百點作收。本報資料照片
2020年台股開紅盤，大漲百點作收。本報資料照片
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2020年台股開紅盤，大漲百點作收，站回12,100關卡。今（2）日在台積電（2330）大漲2.4%帶動下，加權指數終場大漲103.34點，收在12,100.48點，成交量達1,409.55億元；而櫃買指數也在群聯、環球晶、中美晶與穩懋等股走揚超過3%下，終場上漲1%，收在150.91點，創一年多來新高。

美股期貨電子盤走揚，不過，亞洲股市呈現漲跌互見，韓股弱勢表現，陸、港股漲超過百點，受惠中國人行降低存款準備金率0.5個百分點，料可釋放長期資金逾8,000億元人民幣以及川普宣布與中國將於15日簽屬協議，且第二階段磋商將隨後開始，美中關係轉樂觀。

水泥雙雄走揚、光學股的大立光與玉晶光續熱，另外，蘋果股價創高也帶動台郡、新日興、瑞昱與宏捷科等蘋概供應鏈表現亮眼。

宏遠投顧副總陳國清指出，川普做多、Fed降息、提早拉貨及消費、就業強勁、薪資溫和上揚、 美股續創新高，目前樂觀氣氛高張；不過，美股大幅上漲，可能面臨漲多回跌。

台股方面，選前政策做多，加上1月20日台股封關， 行情或可延續到過農曆年前後，近期個股股價放煙火，是喜也是憂。

選股方向可留意水泥、生技、奧運受惠股、電子龍頭股、晶圓材料、 被動元件股等等。

台股美股

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