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亞系外資調高緯穎目標價至714元 股價挑戰歷史高

2020-01-02 12:53經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

數據中心在今年及2021年恢復成長，亞系外資看好緯穎（6669）將是主要受惠者，重申優於大盤表現評等，且調高目標價至714元；美系外資也重申加碼評等，且調高目標價至690元；緯穎去年漲幅達129%，今（2）日開紅盤續漲，一度拉升至643元，寫下歷史新高價，盤中漲幅0.47%。

亞系外資表示，數據中心恢復成長，主要成長動力包括雲端資本支出增加、替換需求、及英特爾新的10奈米處理器（CPU），看好緯穎將是主要受惠者，且表現將比整體產業成長好。

亞系外資指出，在更多客戶及有機會開發新客戶的挹注下，預估緯穎今年及明年每股盈餘將分別成長23%、20%，重申優於大盤表現評等，目標價由565元調高至714元。

美系外資表示，預估緯穎去年第4季營收將超越預期，由於Facebook伺服器支出反彈，加上微軟緊急訂單，預估今年第1季營收將較季節性的營收表現強；美系外資認為，亞馬遜伺服器貢獻似乎比預期慢，但以長線來看，市占成長軌跡仍然持續。

美系外資表示，展望今年，緯穎將是微軟伺服器反彈、數據中心需求恢復的主要受益者，調高今年及2021年獲利預估，調幅分別為3%、5%，重申加碼評等，目標價由580元調高至690元。

緯穎去年第3季稅後純益13.69億元，毛利率7.5%，每股純益7.84元；去年第4季開始正式出貨給亞馬遜，今年上半年開始將大量出貨，加上還有更多Tier 2新客戶可望加入，有助今年的營運成長，法人預估，緯穎去年第4季營收可望季增雙位數，且優於2018年同期，獲利將轉強，今年營收年增二成。

緯穎今日以639元紅盤開出，盤中一度拉升至643元，創下歷史新高價，盤中股價力守紅盤，漲幅0.15%。

營收

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