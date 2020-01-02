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幸福水泥基隆開發案 Ｑ3拿建照

2020-01-02 11:42經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

幸福水泥（1108）轉投資大升開發，基隆大竿林地區重劃區7萬多坪土地開發案延宕多年後，公司釋出好消息，一期預計第3季可申請建照並動工。

幸福水泥表示，大竿林地區重畫區佔地為7萬8,000坪，面積約25.785公頃，分為五期開發。其中一期為4.04公頃，原本公司預計2019年動工，但仍推遲至2020年。

幸福水泥說，一期公共設施用地已經於2019年底完成，按照基隆市政府要求，土地分配跟作業必須重新辦理，將延至8、9月申請建照，可開發面積約6,000多坪。

至於二期，面積為13.47公傾，幸福水泥指出，市政府要求西中小學校地，要從原先規劃的北區移到南區，去年4月計算完成補償金額後，校地搬遷後將產生減損2,000多萬，工程款項估約7,000多萬。容積率增加正在審議中，後續還要進行都更程序，還要一年半到兩年才能完成。

本業來看，幸福水泥前幾年因花蓮砂石銷售成本大增，營運陷入虧損，去年已有所好轉。去年第2季單季起轉虧為盈，但去年前三季稅後仍虧損89.9萬。

展望今年，公司看好台商回流掀起的擴產潮，去年水泥及預拌混凝土銷售成長，可望延續到今年，營運將逐步恢復成長動能。

重劃區都更

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