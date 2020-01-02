親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資
大傳1 席悅

不斷更新／黑鷹迫降！傳參謀總長沈一鳴獲救送醫 軍方否認

絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

外資對ToF新斬獲買單 玉晶光創新天價

2020-01-02 11:40經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

玉晶光（3406）ToF（飛時測距）鏡頭競爭優勢強，美系外資預期將成為今年上半年蘋果iPad Pro在 ToF鏡頭的唯一供應商，下半年的新iPhone手機的ToF市占率至少50%，強調玉晶光是蘋果供應鏈投資首選標的，重申加碼評等，目標價由630元調高至670元。

玉晶光近期連續獲得外資的青睞，先是日系外資首度納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看668元，美系外資緊接著調高目標價；玉晶光今日以598元開高走高，一度衝上603元，寫下歷史天價，盤中漲幅2.21%。

美系外資指出，預估玉晶光的ToF鏡頭將是今年上半年iPad Pro的唯一供應商，且占有下半年新iPhone 至少50%市占率；預估今年上半年新iPhone SE2及兩款新iPad相機規格升級，下半年在iPhone相機質量持續提升下，有助玉晶光克服上半年的季節性影響，同時看好下半年，玉晶光可望獲得更多iPhone鏡頭的訂單分配。

美系外資調高玉晶光今年營收及獲利預估，幅度分別為8%、6%；看好iPhone 11需求更佳，可望獲得更多iPad ToF市占率，重申加碼評等，目標價由630元調高至670元。

玉晶光外資iPhone

延伸閱讀

全民權證／玉晶光 選逾90天

2019三高人氣股 2020年能續抱？

今年新iPhone供應鏈 外資點將

年度最佳科技產品排名出爐！iPhone登銷售...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美股加持 台股2日開紅盤分析師看漲

2020-01-02 08:56

證交所ETN漫畫來了

2020-01-02 01:37

國泰證關愛員工 傳遞祝福

2020-01-02 01:37

投資性不動產 二種認列

2020-01-02 01:37

水泥股看俏 投顧喊加碼

2020-01-02 01:37

錫安拚IPO 台中銀證輔導

2020-01-02 01:37

元富亞洲高股息ETN 擁四優勢

2020-01-02 01:37

獲利耀眼股 法人押寶

2020-01-02 01:37

熱門文章

這家天母老牌餐廳 2019年股價慘跌71%

2020-01-01 11:52

存股排行榜 18檔最熱門

2020-01-02 01:37

台股3項新制今年陸續上路 散戶買大立光不是夢

2020-01-01 12:53

獲利耀眼股 法人押寶

2020-01-02 01:37

ESG投資熱 內外資卡位布局

2020-01-01 13:24

中鋼存股人氣王 鴻海有鐵票

2020-01-02 01:37

特斯拉建充電站 台廠補

2020-01-02 00:04

台股行情燒 元月搶紅包

2020-01-02 00:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top