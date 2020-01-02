外資對ToF新斬獲買單 玉晶光創新天價

玉晶光（3406）ToF（飛時測距）鏡頭競爭優勢強，美系外資預期將成為今年上半年蘋果iPad Pro在 ToF鏡頭的唯一供應商，下半年的新iPhone手機的ToF市占率至少50%，強調玉晶光是蘋果供應鏈投資首選標的，重申加碼評等，目標價由630元調高至670元。

玉晶光近期連續獲得外資的青睞，先是日系外資首度納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看668元，美系外資緊接著調高目標價；玉晶光今日以598元開高走高，一度衝上603元，寫下歷史天價，盤中漲幅2.21%。

美系外資指出，預估玉晶光的ToF鏡頭將是今年上半年iPad Pro的唯一供應商，且占有下半年新iPhone 至少50%市占率；預估今年上半年新iPhone SE2及兩款新iPad相機規格升級，下半年在iPhone相機質量持續提升下，有助玉晶光克服上半年的季節性影響，同時看好下半年，玉晶光可望獲得更多iPhone鏡頭的訂單分配。

美系外資調高玉晶光今年營收及獲利預估，幅度分別為8%、6%；看好iPhone 11需求更佳，可望獲得更多iPad ToF市占率，重申加碼評等，目標價由630元調高至670元。