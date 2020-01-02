2020年開紅盤 台股開高走高

2020年台股開紅盤，今（2）日開盤即站上12,000關卡，收復2019年封關日的跌幅；在台積電（2330）上漲近1.5%帶動下，指數持續走揚，漲幅擴大到逾80點；櫃買指數也在群聯、環球晶、中美晶等股走揚下，站上150點，創一年多來的新高。

美股期貨電子盤走揚，不過，亞洲股市呈現漲跌互見，韓股弱勢表現，陸、港股市漲幅超過1%，受惠中國人行降低存款準備金率0.5個百分點，料可釋放長期資金逾8,000億元人民幣以及川普宣布與中國將於15日簽屬協議，且第二階段磋商將隨後開始，美中關係轉樂觀。

盤面上，水泥雙雄走揚、光學股的大立光、玉晶光續熱，記憶體族群的南亞科、旺宏、華邦電受惠利多消息股價走強，另外，蘋果股價創高也帶動台郡、瑞昱、宏捷科等蘋概供應鏈表現亮眼，而金融股的國泰金、新光金等也有不錯表現。

宏遠投顧副總陳國清指出，川普做多、Fed降息、提早拉貨及消費、就業強勁、薪資溫和上揚、 美股續創新高，目前樂觀氣氛高張；不過，美股大幅上漲，可能面臨漲多回跌。

在台股方面，選前政策做多，加上1月20日台股封關， 行情或可延續到過農曆年前後。不過近期個股股價放煙火，是喜也是憂。選股方向可留意：水泥、生技、奧運受惠股、電子龍頭股、晶圓材料、 被動元件股等等。