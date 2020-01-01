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汎德永業 今年IPO大亮點

2020-01-01 23:16經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所預計明（2）日審議豪華車經銷商汎德永業申請上市案，有機會成為2020年IPO新股頭號熱門標的股；至於威盛旗下的威鋒、矽創旗下的昇佳電子等兩檔IC設計股，也相當受到市場期待，後市值得關注。

台股2019年擺尾大漲2,269點或23.3%，近八成初次掛牌上市櫃（IPO）新股封關收盤高於承銷價，以雍智飆升200%走勢最為剽悍，緯穎、鈺太、惠特等三檔也上漲逾一倍幅度。

展望2020年，本國大型券商承銷主管看好，具潛力的IPO新股仍以市值相對較大的公司為主，包括華航旗下的虎航長榮集團旗下的長榮鋼鐵、進入臺灣證券交易所審議階段的汎德永業，以及站在陸廠去美化風口的威鋒、昇佳電子等IC設計族群。

台股去年在美中貿易戰等變數干擾中，挾高殖利率、電子業景氣復甦等優勢脫穎而出，繳出亮麗成績單，雖然上市櫃IPO家數下滑至35家，但募資金額仍達280億元，優於前一年表現，並有78%新股封關收盤高於承銷價。

根據統計，去年漲幅前十名IPO新股，幅度均超過五成，其中，IC測試載板廠雍智搭上5G、陸廠去美化等利多列車，比價股后精測扶搖直上，飆漲200.6%最為突出，緯穎、鈺太、惠特等三檔也有倍數漲幅，安碁資訊、新盛力則在81%至96%間。

隨電子業景氣翻揚，以及市場資金充沛等有利條件，證交所及證券商同步看好今年IPO家數可望回升，較具「漲」相的潛力股仍以市值規模偏大公司為主，以去年和潤、緯穎等案例來看，擁有集團資源的虎航、長榮鋼鐵等，都有機會複製同樣的成功模式。

IPO長榮集團虎航

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