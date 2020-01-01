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2020年當沖與融資 逐筆是關鍵

2020-01-01 23:11經濟日報 記者黃力／台北即時報導

台股高檔震盪，當沖占比提高，市場呈現資增券減現象。法人指出，台股未來的交易制度、工具都將有相當程度的變化，其中，當沖交易人需留意逐筆交易上路後的影響，另外，融資作為散戶動向指標的代表性，或將隨市場投資工具、策略多元化而逐步削弱。

2019年台股集中市場月均當沖成交額占比區間介於24%至27%，市場漲跌幅高，當沖占比也多隨之提升；當中，當沖占比最低的一日為11月26日的17%，究其原因，因當日為MSCI明晟半年度權重調整生效，外資被動式操作大舉賣出，成交量增加到2,019億元，稀釋了當沖占比。

2019年的最後兩周，因外資放耶誕假，成交量能降低，加上台股高檔震盪，市場投資人多以短線操作持盈保泰，使當沖占比連日來到30%附近。

融資券方面，指數於去年4和7月幾度來到「萬一」關卡，然未能站穩並隨即滑落，促成了較大的融券獲利回補潮；而指數於10月突破「萬一」後，融券餘額再度攀升，不過此次行情看回不回，使部分融券遭軋，融券餘額從11月的高峰85萬張，回補降低至12月的62萬張。

融券餘額走低，融資餘額則在指數來到「萬一」後穩步增加至1,400億元以上，散戶參與度提高，為2017年10月台股股災1,600億元以來的最高紀錄。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，2019年底外資放假影響交易規模，加上內資在假期前傾向短線操作，使得當沖占比逐步提高。

今年的逐筆交易新制上路為關鍵大事，是否會影響當沖獲利表現仍待觀察，而當沖交易人宜熟悉新制，也須檢視軟硬體設備合用與否。

融資券上，李秀利表示，資增券減顯示台股表現回溫，指數走揚也使融券軋空回補。

值得留意的是，融資以往被視為散戶動向的指標，不過，近年來，在資金使用管道多元化下，融資僅為市場投資人將資金分配或提高資金效率的眾多工具之一，因此，融資變化在未來可能不會是觀察散戶動向的最佳指標。

台股融券散戶

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