親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資
大傳1 席悅

選前倒數10天陷黑函風波 賴品妤文宣遭警方查扣

除夕使館危機：伊拉克「萬人圍攻」巴格達美國大使館

錫安生技與台中銀證券 簽訂股票上市櫃契約

2020-01-01 12:59經濟日報 記者魏興中／台北即時報導

錫安生技31日與台中銀證券簽訂上市櫃輔導契約，積極朝向IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。此案是台中銀證券自2018年8月取得主辦券商資格後，第二件生技類股上市櫃輔導案，台中銀證券將全力協助錫安生技進入資本市場。

錫安生技成立於民國99年，是台灣目前唯一擁有癌症質子同步加速器高階醫材的廠商。質子治療系統因為技術門檻高、開發成本極為昂貴，因此過去主要掌握在日本、美國與歐洲少數廠商手中。

錫安生技經過多年的研發投入，已掌握三大重要核心技術，提供可變換能量的質子射束機頭，搭配第三代同步加速器及三度空間的掃描治療技術、六度自由度空間定位系統及模擬定位即時斷層掃描儀，未來將提供高品質的質子標靶癌症治療系統整合方案。

錫安生技執行長陳進安憑藉其旅美20多年豐富的臨床經驗，導入美國質子治療創新臨床應用概念，於回台後陸續與國家同步輻射研究中心及陽明大學進行合作，結合台灣ICT及精密機械產業優勢，透過創新技術研發，期許能造福廣大癌症病患、降低其療程費用，同時提升台灣醫療設備產業之競爭力及能見度。

錫安生技於105年獲得國發基金投資，106年榮獲經濟部小型企業創新研發計畫案補助（SBIR）與經濟部107年「破殼而出企業」創新企業獎，去年更順利通過Z-Robot智慧病人定位系統美國FDA510K上市前申請，達成階段性重要里程碑。

錫安生技預計今年完成自行開發第一台質子癌症治療系統（iProton），並將送件申請美國FDA510K認證。該公司所開發的新一代緊湊型質子治療設備，由於體積比傳統質子治療設備小，可大幅降低安裝門檻，有效節省建置空間、安裝時間與造價成本，具備低輻射、靈活高效與經濟性等優點，將有助於未來全球市場的推廣建置，降低醫療院所引進設備的成本，使更多病患能有機會接受更精準、副作用較低的質子治療。

錫安生技期望以台灣作為全球研發總部，未來將進一步與「細胞療法」策略聯盟共同建立大健康產業，進而創造高附加價值且具特色之醫療產業模式，以達到連結在地、連結未來、連結國際的目標。

錫安生技股票上市櫃的主辦承銷商為台中銀證券，為台中銀行旗下100%持股子公司，服務範疇除輔導上市櫃及籌資外，也包含跨境企業籌資、併購、股份轉換等多元專業財務顧問諮詢服務，並積極響應新南向政策，開發東協市場。

台中銀證券延攬台美會計師、美國CFA、台灣證券分析師及內部稽核師等專業投資銀行人才，奠基在COSO內控自評及公司治理的制度化輔導，提供客戶具跨國際領域的專業服務團隊，將全力協助錫安生技進入資本市場。

由左至右分別是：勤業會計師蔡美貞、錫安董事長陳進安、台中銀證董事長葉秀惠、比翼資...
由左至右分別是：勤業會計師蔡美貞、錫安董事長陳進安、台中銀證董事長葉秀惠、比翼資本董事長周神安、柳營奇美醫院榮譽院長莊銀清。台中銀證券／提供。
分享

生技股台中銀行癌症治療

延伸閱讀

權證交投熱度 將升溫

台股2019年市值年增24% 台積電市值居冠...

IPO家數創新低 資誠：2020年觸底反彈

展望2020台灣IPO市場 資誠預估上市櫃合...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台股3項新制今年陸續上路 散戶買大立光不是夢

2020-01-01 12:53

台股2日開紅盤外資歸隊 成交量上看1500億元

2020-01-01 14:28

台股今年料將先攻後盤整 首季上看12682點新高

2020-01-01 10:20

這家天母老牌餐廳 2019年股價慘跌71%

2020-01-01 11:52

台積去年股價大漲105元 市值增至8.5兆

2020-01-01 01:23

2019年度高價股 前十強威風

2020-01-01 01:22

外資：2020…台股創紀錄的一年

2020-01-01 01:21

16檔獲利大贏家 出列

2020-01-01 01:21

大立光9日法說 四議題聚焦

2020-01-01 01:20

權證交投熱度 將升溫

2020-01-01 01:20

5大外資 看好台股2020創紀錄

2020-01-01 01:01

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

七大集團股 身價增逾千億

2020-01-01 00:35

內資概念股 盤面亮點

2019-12-31 23:59

防疫族群 市場聚焦

2019-12-31 23:59

玉晶光目標價 喊到668元

2019-12-31 23:58

璟德認購權證 躍最熱門標的

2019-12-31 23:57

就市論勢／半導體、智慧手機 可留意

2019-12-31 23:55

台股2019 寫十大驚奇

2019-12-31 23:39

台塑四寶股價先盛後衰 今年市值減少近4%

2019-12-31 22:24

2019您投資有賺錢嗎？每位股民平均賺超過70萬

2019-12-31 19:36

2019年ETF市場大爆發 誰最吸金？

2019-12-31 19:19

外資過年去 內資概念躍台股盤面焦點

2019-12-31 18:09

股王大立光擺尾5000元封關 今年大漲55.52％

2019-12-31 16:06

5G手機鏈蓄勁 聯發科、鴻海吞補丸

2019-12-31 14:56

眼球經濟 生技雙悍將挺進

2019-12-31 14:56

摺疊機概念股 續熱

2019-12-31 14:56

2019台股里程碑 「萬點行情」大事紀

2019-12-31 14:56

2019台股多亮點／封關日 大盤指數失守萬二關

2019-12-31 14:56

台股收跌56.23點 2019封關失守「萬二」

2019-12-31 14:08

高檔天險遭回測 來年再戰萬二關

2019-12-31 13:53

日系外資首評玉晶光、目標價668元 股價再戰前高

2019-12-31 11:50

台積電休息 台股力守12000點

2019-12-31 11:26

康和董座陪伴急難家庭跨年 看見另一個人間

2019-12-31 10:46

傳LTCC供應吃緊助攻 華新科再攻今年高點

2019-12-31 10:29

鼎元股價逆勢走高 寫波段新高

2019-12-31 10:21

美股獲利了結 台股封關日開盤跌34.18點

2019-12-31 09:20

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33
看更多

熱門文章

這家天母老牌餐廳 2019年股價慘跌71%

2020-01-01 11:52

16檔獲利大贏家 出列

2020-01-01 01:21

2019年ETF市場大爆發 誰最吸金？

2019-12-31 19:19

2019年度高價股 前十強威風

2020-01-01 01:22

股王大立光擺尾5000元封關 今年大漲55.52％

2019-12-31 16:06

台塑四寶股價先盛後衰 今年市值減少近4%

2019-12-31 22:24

內資概念股 盤面亮點

2019-12-31 23:59

台股2019 寫十大驚奇

2019-12-31 23:39

5G手機鏈蓄勁 聯發科、鴻海吞補丸

2019-12-31 14:56

摺疊機概念股 續熱

2019-12-31 14:56

外資過年去 內資概念躍台股盤面焦點

2019-12-31 18:09

外資：2020…台股創紀錄的一年

2020-01-01 01:21

小米5G手機來了 供應鏈樂

2019-12-31 23:48

台積去年股價大漲105元 市值增至8.5兆

2020-01-01 01:23

台股3項新制今年陸續上路 散戶買大立光不是夢

2020-01-01 12:53

2019您投資有賺錢嗎？每位股民平均賺超過70萬

2019-12-31 19:36

七大集團股 身價增逾千億

2020-01-01 00:35

玉晶光目標價 喊到668元

2019-12-31 23:58

華新科接單熱 推升股價

2019-12-31 23:47

眼球經濟 生技雙悍將挺進

2019-12-31 14:56

冠亞生技 1月2日掛牌

2019-12-31 14:56

彩晶多元布局 衝毛利率

2019-12-31 23:47

達邁、旭軟 衝刺利基型應用

2019-12-31 23:51

台股今年料將先攻後盤整 首季上看12682點新高

2020-01-01 10:20

台股2019年市值年增24% 台積電市值居冠、年增46%

2019-12-31 17:29

石化今年景氣 保守看

2019-12-31 23:52

防疫族群 市場聚焦

2019-12-31 23:59

台股今年上漲2269點 明年看5G題材

2019-12-31 19:12

美食砸千萬 打造新品牌

2019-12-31 23:54

南港開發案 1日公開銷售

2019-12-31 23:51

元太砸2.7億 攻彩色電子紙

2019-12-31 23:47

聯想推新NB 仁寶、緯創來電

2019-12-31 23:48

強攻半導體封裝材料 達興材斥資5.5億擴廠

2019-12-31 23:47

健策砸下3.14億元 取得金利37.78％股權

2019-12-31 18:46

浩鼎癌藥開發 不停歇

2019-12-31 23:49

5大外資 看好台股2020創紀錄

2020-01-01 01:01

寬魚 今年EPS挑戰1元

2019-12-31 23:54

大立光9日法說 四議題聚焦

2020-01-01 01:20

期權密碼／因應獲利了結賣壓 逢低採買權多頭價差

2019-12-31 14:56

統新訂單 看到2022年

2019-12-31 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top