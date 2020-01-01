錫安生技與台中銀證券 簽訂股票上市櫃契約

錫安生技31日與台中銀證券簽訂上市櫃輔導契約，積極朝向IPO上市櫃目標努力，開啟資本市場之路。此案是台中銀證券自2018年8月取得主辦券商資格後，第二件生技類股上市櫃輔導案，台中銀證券將全力協助錫安生技進入資本市場。

錫安生技成立於民國99年，是台灣目前唯一擁有癌症質子同步加速器高階醫材的廠商。質子治療系統因為技術門檻高、開發成本極為昂貴，因此過去主要掌握在日本、美國與歐洲少數廠商手中。

錫安生技經過多年的研發投入，已掌握三大重要核心技術，提供可變換能量的質子射束機頭，搭配第三代同步加速器及三度空間的掃描治療技術、六度自由度空間定位系統及模擬定位即時斷層掃描儀，未來將提供高品質的質子標靶癌症治療系統整合方案。

錫安生技執行長陳進安憑藉其旅美20多年豐富的臨床經驗，導入美國質子治療創新臨床應用概念，於回台後陸續與國家同步輻射研究中心及陽明大學進行合作，結合台灣ICT及精密機械產業優勢，透過創新技術研發，期許能造福廣大癌症病患、降低其療程費用，同時提升台灣醫療設備產業之競爭力及能見度。

錫安生技於105年獲得國發基金投資，106年榮獲經濟部小型企業創新研發計畫案補助（SBIR）與經濟部107年「破殼而出企業」創新企業獎，去年更順利通過Z-Robot智慧病人定位系統美國FDA510K上市前申請，達成階段性重要里程碑。

錫安生技預計今年完成自行開發第一台質子癌症治療系統（iProton），並將送件申請美國FDA510K認證。該公司所開發的新一代緊湊型質子治療設備，由於體積比傳統質子治療設備小，可大幅降低安裝門檻，有效節省建置空間、安裝時間與造價成本，具備低輻射、靈活高效與經濟性等優點，將有助於未來全球市場的推廣建置，降低醫療院所引進設備的成本，使更多病患能有機會接受更精準、副作用較低的質子治療。

錫安生技期望以台灣作為全球研發總部，未來將進一步與「細胞療法」策略聯盟共同建立大健康產業，進而創造高附加價值且具特色之醫療產業模式，以達到連結在地、連結未來、連結國際的目標。

錫安生技股票上市櫃的主辦承銷商為台中銀證券，為台中銀行旗下100%持股子公司，服務範疇除輔導上市櫃及籌資外，也包含跨境企業籌資、併購、股份轉換等多元專業財務顧問諮詢服務，並積極響應新南向政策，開發東協市場。