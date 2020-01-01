這家天母老牌餐廳 2019年股價慘跌71%

台股在2019年以23.33%創下十年來最佳漲幅紀錄，玉晶光、崇友、嘉澤在封關日同步創下收盤歷史新高價，PI股倉和一年之內股價翻了5.8倍，包辦2019年股價、市值雙增王，笑傲全體上市櫃公司，讓投資人領到大紅包。股票市場有起就有落，老牌餐廳天蔥包辦2019年跌最多、市值縮水最多名次。

股價刷新歷史新高、漲最多、市值增加最多「三高人氣股」能否續抱？分析師建議二點判斷，即回歸基本面、評價面。

台股2019年連連報捷，5G、智慧型手機新規格等題材讓百元以上高價股遍地開花。玉晶光受惠於手機多鏡頭趨勢成形，訂單從龍頭廠大立光開始出現外溢效應，近期股價仰頭上攻，昨天收在最高點587元，接下來將挑戰2017年9月4日盤中最高點596元。電梯廠崇友在新梯接單強勁帶動下，封關日收盤價刷新歷史紀錄，下一步將測試2018年3月盤中高點62元。伺服器廠商嘉澤受惠5G產業啟航，股價有機會上探波段盤中高點327元。

2019年股價漲幅最大的個股首推581%的倉和，其次是家登448%、中美實350%，再次印證智慧型手機新規格、半導體產業是引領2019年台股的重要台柱。倒是在食安風暴時風光掛牌的天蔥，旗下擁有知名西餐廳Mr. Onion牛排館，即過去在天母紅極一時的洋蔥前身，股價卻在2019年重摔一跤，大跌71%。

手上股票股價強滾滾，投資人還能不能續抱？日盛投顧總經理鍾國忠表示，要看產業趨勢，因為這些個股股價基期相對高，不過，已經持有股價創高個股的投資人短期間可以續抱一季，但半年後必須重新檢視其產業地位、競爭力，以及產業景氣變化。