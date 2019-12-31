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2019年ETF市場大爆發 誰最吸金？

2019-12-31 19:19經濟日報 記者趙于萱／即時報導

2019年國內ETF市場大爆發，統計總規模、交易額、掛牌數、受益人全面創下新紀錄，是ETF發展16年最亮眼的一年；進入2020，受制於監管政策，市場發展可能放緩，不過退休需求挹注配息型產品及趨勢型產品有望加大發行，將是兩大看點。

大型投信主管表示，受到主管機關加大監管，2020年ETF市場應不像去年火熱，但可期待更多元的產品問市，除了股息產品走向「精」字發展，要收益、還要「好」收益；另外是趨勢型產品，有投信增發資安、商品類指數，會比先前集中在債券更豐富。

台灣ETF市場自債券ETF問市來，便進入新的發展階段，2019再加速，除保險資金加持外，市場加大推廣，更引爆產品噴發式成長。

包括ETF的總規模已在近幾年倍增，2019年進一步從7,384億元成長1.3倍到1.7兆元，ETF交易額從2.1兆元成長36%到2.9兆元，掛牌數76檔、總數抵218檔，以及受益人增逾20多萬至91萬人，都是歷年最大的增長數字和紀錄。

其中，從規模、人數趨勢，可配息的債券型和股息型產品大吸金，對整體市場貢獻卓著。以年度成長最多的十大產品中，包括中信高評級公司債、元大AAA至A公司債、富邦A級公司債、國泰A級公司債、中信優先金融債、國泰中國政金債5+、中信美國公債20年、凱基新興債10+、群益10年IG金融債和元大美債1-3，清一色是有配息的債券產品，吸金280-670億元不等。

另方面，截至11月底，元大高股息已有高達17萬人投資，元大台灣50有9萬人，元大臺灣ESG永續、富邦公司治理、富邦標普美國特別股等股息型ETF也超過1萬人，凸顯只要穩定配息、若收益來自股票的產品也能凝聚人氣。

這股熱潮同步帶動ETF交易額和掛牌數激增，兩項數字已有過半來自配息型產品挹注。

此外值得留意「5G ETF」一類的趨勢產品熱度提升，例如打著5G名號的元大全球未來通訊一募集就吸引百億資金；受到主管機關引導債券產品減少發行，近期申請股票型、趨勢型指數件數增加，也是新年潛力焦點。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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