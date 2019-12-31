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外資過年去 內資概念躍台股盤面焦點

2019-12-31 18:09經濟日報 記者王皓正／即時報導

時序邁入新曆年假期，外資紛紛過年去、買賣動態趨緩，本土資金流向相對重要，聯電（2303）、南亞科、群創等，近期頻受投信與自營商買盤青睞，這些「內資概念」的強勢族群，已躍居為台股盤面焦點。

31日是2019年封關日，由於元旦假期前買盤觀望，權值股回檔休息，使得台股開低震盪，指數終場收11,997點，下跌56點，成交值1,174億元。雖失守12,000點，但2019年台股全年仍上漲2,269點，漲幅23%，寫下近十年最佳紀錄。

法人買賣動態上，31日自營商賣超2.6億元，投信買超1億元，外資賣超94.3億元，三大法人合計賣超95.9億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股跟隨美股腳步，31日早盤跳空殺低一舉跌破短期均線，加上外資仍在假期當中，盤中表現較為強勢個股，多屬內資主導。

因為歷來年底的12月，一向是外資基金經理人休假的密集期，而外資的買賣超金額近期也明顯降溫，投信、自營商等本土法人，則因年底作帳，買賣動態相對受到矚目。

根據統計，12月以來，本土兩大法人－投信與自營商，合計買超千張以上、且股價表現較佳的「內資概念」族群，主要集中在半導體、光電、零組件等電子次產業，以及水泥等傳統族群。

投信買盤部分，12月以來，聯電、南亞科、群創、華邦電、中美晶等，均獲萬張以上的投信買單進駐；自營商方面，群創、華邦電、旺宏、聯電、台泥等，12月以來也獲自營商加碼逾5,000張。

進一步觀察股價走勢，12月以來，亞光、國巨、信昌電、南亞科、環球晶、中美晶、旺宏、華邦電、世界、聯電等，股價也都漲逾一成。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，年底12月是外資過新年的假期，若從近日外資呈現賣超的操作策略分析，外資短期仍審慎看待盤勢，在台股整理格局下並無大舉買超之意。

這時投資人可反向注意投信、自營商等本土法人進場加碼的族群，以掌握資金輪動過程中的獲利契機。

展望後市，法人表示，由於現階段國際股市高檔整理，加上外資進入耶誕節長假，買盤縮手，近期台股上漲動能乏力，台股何時轉強，主要觀察指標仍為外資買盤何時回流。

至於觀察台股短線走勢，因主要權值股的股價位階相對偏高，指數空間不大，但中小型股空間相對大；外資進入長假後，台股短線行情將由內資持續主導。

外資台股自營商

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