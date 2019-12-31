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《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們冒險過的一切

台股2019年市值年增24% 台積電市值居冠、年增46%

2019-12-31 17:29經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股2019年封關，集中市場加權指數創下29年高點，以11,997.14點作收，統計全年指數上漲23.33%，是近十年年度漲幅最佳的一年，台股市值前十大公司也出爐，台積電(2330)雖然收跌，以331元作收，但仍穩居市值王寶座，市值達8.58兆元，全年市值增幅46.78%；第二名為鴻海，市值達1.25兆元，年增28.25%。

台股2019年集中市場以11,997.14點封關，統計上市市值達36兆4,801.7億元，年增24.23%；櫃買指數以149.36點封關，店頭市場市值3兆4,364.4億元，年增24.53%，合計上市櫃市值達39兆9,166.1億元，年增24.26%。

統計2019年台股市值前十大公司依序是台積電、鴻海、台塑化、中華電、聯發科、大立光、台塑、國泰金、南亞、富邦金；其中，聯發科從2018年的第十四名，一口氣上升到第五名，大立光也往前進，由第十名進到第六名，台化則是被擠出前十大，由2018年的第七名掉到第十一名。

台股2019年封關指數雖未站穩萬二大關，但仍是29年多的高點，推升大盤的重要動能來自台積電，今年股價一度衝達345元的歷史天價，雖然在除息後走跌，目前小貼息，但仍穩居台股市值王，股價以331元作收，市值8兆5,829.6億元。

鴻海則是以90.8元收盤，市值1兆2,587.6億元，居第二大市值公司；台塑化以97.5元作收，市值9,287.9億元，較2018年減少10.55%；中華電的市值也縮水，年減2.66%；聯發科以443.5元收盤，市值7,050.3億元，年增93.03%。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，對台股表現正面看待，若短線逢回，仍是布局契機點；在投資布局上，電子產業仍是主軸，2020年最值得關注的產業包括展望明確、產業景氣落底反轉向上的半導體、基礎建設及商轉將陸續登場的5G產業，及創新應用備受矚目之AI人工智慧、物聯網和雲端產業。

台股台積電

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