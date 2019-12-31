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碩天發行首檔可轉債 元月15日在櫃買掛牌

2019-12-31 17:01經濟日報 記者張義宮／即時報導

碩天科技(3617)致力於成為世界級電源管理解決方案領導廠商，公司經營CyberPower品牌成績斐然，已為北美前兩大不斷電系統品牌商之一。碩天表示，規劃以競拍方式發行面額12億元首檔可轉債碩天一(36171)，目標在元月15日在櫃買掛牌，主要用來償還銀行借款，改善財務結構。

另由於公司連續12年發放現金股利，且現金股利連續11年成長，為台灣目前一千七百餘家上市公司裡，唯一已締造此記錄之優質企業，碩天科技上市掛牌10年後首次募資，備受市場關注。

碩天歷年營收獲利表現穩健良好，105年至107年間，平均每股純益達7.78元，現金股利由4.75元逐年提高至5.3元，108年截至11月止，自結合併營收85.33億元，較去年同期成長12.6%，108年度前三季經會計師核閱財報稅後純益達600,956仟元，較去年同期成長達14.7%，每股純益（EPS）為7.29元。

主辦券商宏遠證券表示，碩天以其優異的軟韌體設計開發、精準的機構設計與硬體打造實力、自有安規認證等級之技術及實驗室與垂直至整合完整的產製核心能力，搭配完整行銷通路及售後服務平台建置，贏得美國CRN雜誌「2019年度合作夥伴」五顆星肯定等多項大獎，並且成為Cisco, VMware, Nutanix及QNAP, Buffalo, Synology, Asustor等多家國際大廠的合作夥伴及相關認證，市場地位早已深受客戶肯定。

受惠於市場對電源管理解決方案需求不斷提升，碩天歷年營收獲利屢創佳績，未來在5G產業基礎建設，無論基地台以及雲端機房都必須大量增加電源管理解決方案的建置，產業需求可望持續推升，對碩天營運可望有正面助益。

營收電源管理股利

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