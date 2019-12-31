權證盤後：台股回檔、權證量縮

台股2019年封關日，受美股回跌拖累，今（31）日台股以低盤開出後，指數多於盤下震盪，終場大盤下跌56點，收在11,997點；隨現貨市場回跌，權證市場也見量縮，其中，連結璟德（3152）的璟德國票97購01（708236）為最熱門的權證。

今日是台股2019年最後一個交易日，近期部分漲幅較大的權值股遇調節賣壓，大盤回檔修正乖離率與過熱的技術指標，短期以走揚的月線作為下檔的支撐力道。櫃買指數因被動元件、生技醫療等族群買盤輪流點火，盤勢上資券同步走升，櫃買指數沿著短期均線穩健墊高，並呈現多頭排列架構。

權證市場方面，隨現貨市場回測萬二大關支撐，權證市場人氣也跟著退潮，整體市場量能略減為28.18億元，占大盤比重為1.9%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為25.84億元，認售權證成交金額為2.34億元，認購權證成交金額占總成交金額91.7%；認購、認售比值為11倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結璟德的璟德國票97購01，成交金額為1,226萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電群益96售07（05746P），成交金額417萬元。

其中值得注意的是，受國際股市震盪影響，認購、認售比值雖仍大於10，但短線出現投資氣氛降溫的跡象；分析師認為，因應族群輪動快速，持股嚴守汰弱留強原則，維持強勢類股的投資組合配置，短線正乖離過大或高檔爆量標的，留意獲利了結訊號，篩選技術面多頭排列、且法人買盤挹注的個股，逢拉回時穩健布局。