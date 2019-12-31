台股收跌56.23點 2019封關失守「萬二」

2019年正式劃下句點，台股今（31）日受到昨日美股影響，全場維持在盤下震盪，且隨著台積電等權值股午盤過後跌勢擴大，終場指數失守「萬二」封關，統計全年漲幅達23％。報系資料照 分享 facebook

2019年正式劃下句點，台股今（31）日受到昨日美股影響，全場維持在盤下震盪，且隨著台積電等權值股午盤過後跌勢擴大，終場指數失守「萬二」封關，統計全年漲幅達23％。

今年來台股受到各式利多消息帶動，指數自一月低點9,319低點一路走揚至12,125點，創下近30年新高，統計指數高低點達2,806點；不過台股封關日多少受到元旦假期影響，今日指數開低後全場均在盤下震盪，尾盤則是受到台積電、中租、和泰車等權值股影響，跌幅進一步擴大，今日台股下跌56.23點，以11,997.14點作收。

進一步觀察蘋概股三王表現，台積電開低走低，尾盤跌幅擴大至1%以上，今年最後一個交易日收在331元；鴻海收盤接近持平，收在90.8元；至於大立光，回台投資發酵，封關日收紅且順利站回5,000元大關。

盤面主流聚焦在有題材的類股中，包括被動元件龍頭廠國巨、華新科價量齊揚，收盤分別漲0.2%及3.9%，此外，傳產也有指標股適時接棒撐盤，包括：水泥龍頭台泥持續受到大陸水泥廠飆漲帶動，收盤力守紅盤。

法人表示，根據之前經驗顯示，成交量只要維持在月均量（目前約1,273億元）之上，大盤都能適時發揮續漲力道，操作上，盤面個股延續良性輪動格局，因此，選股可維持短價差操作策略，關注明年前景樂觀者。