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高檔天險遭回測 來年再戰萬二關

2019-12-31 13:53經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台股今（31）日為2019年最後交易日，但尾盤遭賣壓摜破萬二關卡，收盤為11,997.14點，全年漲幅約23.34% ；台指期1點45分收盤為11,955點，下跌74點。

雖然中美第一階段協議簽署呈現樂觀氛圍，但中美之間的戰爭何時可能再度展開？群益期貨分析師林致彬表示，2020年第二季末較為可能，最主要第二季的時間點，川普會提及農產並檢視第一次協議的執行情況，拉抬個人選情聲勢，進而達成選舉目標的可能性高。

所以，台股接近第二季末，要留意這個因子所產生的衝擊。整體而言，2020年將會是一個相對資金寬鬆，原物料、黃金等商品趨勢較指數更有行情的一年。

2019年5月以前，中美貿易休兵，台股隨著陸股反彈一路走揚，但5月起，中美貿易戰重啟也讓台股陷入大幅度的區間震盪走勢，所幸年底台幣狂升配合美中達成第一階段協議的傳言四起，甚至2020年1月即可能進行簽署，台股加權指數因而自9月拉抬至年底，突破12,000點關卡，讓全年成為多方豐收的一年。

林致彬說，2020年被視為總統大選的一年，除了台灣1月11日的大選之外，之後還有5月20日總統就職；甚至11月3日美國也將迎來總統選舉，這些都會讓2020成為波動幅度加劇的一年。

除此之外，投資人還要留意美國聯準會（FED）自10月開始的寬鬆政策，此舉將表示市場流動性將逐步增加，美元也因此轉向弱勢，非美貨幣將出現轉機，以美元計價的農產、黃金與原油都會是2020年投資人要掌握標的。

林致彬說，台灣總統大選完後，市場預期台股撐盤效應恐暫時消失，目前選擇權波動率來看，2月合約的賣權上升幅度明顯高於其他月份選擇權，顯然市場已經提防這件事情；短線上，投資人要注意1月20日封關後，乃至過完年後，台幣轉弱、資金撤離的情況。

台股

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