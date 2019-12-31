2019台股「萬般利空不敵貨幣寬鬆」

2019年畫下句點，全球金融市場遭美中貿易戰打擊信心，但第一金投顧董事長陳奕光說：「萬般利空不敵貨幣寬鬆！」，台灣受惠去美化轉單效應及5G商機發酵下，台股繳出漂亮成績單，大盤指數創逾29年新高，單年漲幅創十年來最大、台積電（2330）市值與股價均改寫紀錄等等。

台積電在外資的買盤挹注下，股價、市值均改寫新高紀錄，且外資持股比例最高來到78.61%，激勵加權指數今年來漲幅約24%，盤中指數站上12,000點，創近10年最大漲幅，也挑戰29年來的新高。

在外資主攻之下，2019年前11月外資持股比達40.6%，創近10年高，拉抬台股總市值來到約40兆元，年增逾25%。

ETF交易火熱 成交金額創高

另一方面，市場交易策略、策略的改變，標的興起，加上存股風潮熱絡，也帶動ETF交易越來越火熱，前11月ETF在集中市場成交金額達1.95兆，全年再創歷史新高。

外資熱錢湧入台灣，台灣錢也流向國際，前11月複委託成交金額達2.24兆，全年再創歷史新高，尤其以美國、中國、香港等金額持續攀升。

高價股再寫佳績

高價股表現不惶多讓，股王大立光力拚5,000元關卡，股后精測站穩千元大關，另外，矽力-KY、信驊紛紛曾於盤中攻上千元俱樂部。

個股漲跌幅前三名來看，2019年飆股由太陽能原材廠倉和奪下，全年漲幅約571.5%；家登也受惠台積電資本支出大幅擴增的利多加持，漲幅442.4%；另外，中美實也有350.8%的漲幅。今年最弱勢股為長科*、天蔥及亞獅康-KY等。

法人看好明年5G、蘋概股