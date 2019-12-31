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新產品上架 關中看好年底銷售動能

2019-12-31 13:07經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

關中（8941）看好旺季效應，擴充大眾生活消費應用熱源產品線，成功推出新款OvenPlus多功能披薩烤肉爐新品，年底在美國自有通路Barbeques Galore正式上架銷售，公司表示，新產品加上Grandhall既有紅外線烤肉爐、暖爐產品銷售，第四季營運可望在傳統瓦斯桶開關旺季穩定出貨基礎上，隨著年底美國節慶銷售旺季商機，再創造新一波銷售動能。

關中表示，公司主要銷售地區來自北美，旗下烤肉爐業務美國自有通路Barbeques Galore門市數汰弱留強調整至目前在全美擁有20間實體門市，公司一方面針對門市結構進行調整、並調減店端與總部人力，一方面向外彈性採購符合市場性的戶外烤肉用品，以及自有品牌Grandhall積極推出技術門檻高的專業級爐具新品等，藉以提升單店坪效。

關中表示，今年感恩節至網購星期一期間，一改今年下半年來美國消費者信心指數區趨緩頹勢，不僅美國消費人次達近1.9億，平均每人消費額亦較去年同期成長16％，顯見假期仍是美國消費的重要推力。往年第四季受到冬季氣候因素影響消費者從事戶外休閒活動意願低，向為美國烤肉爐銷售淡季，惟今年美國各地氣溫較過去溫暖，加上年底適逢感恩節、聖誕節、新年等重要節慶，帶動美國自有通路Barbeques Galore單店營收表現，並挹注整體營運表現穩健。

感恩節

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